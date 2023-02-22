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Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? FOMC Tutanakları, Faiz Beklentisi ve Saati!

Kripto para, altın, gümüş, dolar hepsi bu haberi bekliyor. Peki neler saat kaçta? Neden bu kadar önemli?
20:37
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları bundan yıllar önce daha mutlu ve sakin günler yaşıyordu. En azından Fed faizleri pek önemsenmiyordu. Hatta dolar paritesinde altcoin analizi bile yapılmaz genelde altcoinler BTC paritesinde incelenirdi. Teknik analiz yapanların amacı ellerindeki BTC varlığını artırmak ve boğa sezonu geldiğinde yüklü bir BTC birikimiyle sezona girmekti. Bu değişti artık Fed faiz kararları kripto yatırımcılar için fazlasıyla önemli.

Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

1 Şubat tarihinde Fed son faiz kararını açıkladı ve 25bp artışla faizleri %5,1 tavanına daha da yaklaştırdı. Sonraki toplantı 22 Mart tarihinde yapılacak ardından 3 Mayıs ve 14 Haziran toplantılarında yeni kararları bekleyeceğiz. Her geçen gün kripto para yatırımcılarının yakından izlemesi gereken verilerin sayısı artıyor. Çünkü Fed artık yolun sonuna geldikçe en ufak veriler yön tayin edebilecek sonuçlar doğuruyor. Örneğin son gelen düşük ABD konut satışları ekonomide yaklaşan bir yavaşlamaya işaret ediyordu. Fakat PMI verileri geçtiğimiz ay 50’nin altında açıklandıktan sonra bu ay 50’yi geçti ve ekonomide büyüme gösterdi. Konut satışları diğer birçok göstergeden önce resesyon sinyali yaktığı için risk piyasalarını tedirgin etti.

Tüm bunların üstüne bazı Fed üyelerinin Mart ayındaki toplantıya dair 50bp faiz artışı yapılabilir açıklamaları da eklenince Bitcoin başarısız 25.000 dolar testlerinin ardından yönünü aşağıya çevirdi. Önceki toplantıda dezenflasyonist süreç başladı dedikten sonra ittifakla 25bp faiz artışı kararı alan Fed’in mart ayında 50bp artış yapması sonraki toplantılara dair tedirginliği artırabilir. Piyasa bugünlerde bunu da fiyatlıyor. Elbette tek sorun bu değil. Rusya savaşı ve Putin’in yaptığı saldırgan açıklamalar üstüne bugün katıldığı etkinlikte çalan marşta geçen “Berlin’de kızıl bayrak dalgalanacak” cümlesi…

Kripto para yatırımcısı BTC paritesinde altcoinler için teknik analiz yaptığı günleri özlüyor.

FOMC Tutanakları Saati

Bugün 22:00’da 1 Şubat tarihinde yapılan Fed toplantısında dair tutanaklar açıklanacak. FOMC tutanakları piyasaların ABD’den gelecek haberlere yoğun biçimde odaklandığı günlerde son derece önemlidir. Örneğin 2021 yılı ortasında kimse FOMC Tutanaklarını merak etmiyordu çünkü Powell o günlerde palazlanmaya başlayan enflasyonun geçici olduğunu iddia ediyor paniğe gerek olmadığını söylüyordu. Bundan dolayı kripto para yatırımcısının o günkü derdi Elon Musk’ın Bitcoin hakkında yaptığı paylaşımlar veya Çin yasaklarıydı.

Ancak bugün FOMC Tutanakları önemli. Fed’in mevcut ekonomik görünüme dair veya Mart toplantısında atabileceği adımlara dair detaylar FOMC Tutanaklarında yer alabilir. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 23.700 dolarda bulunuyordu.

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