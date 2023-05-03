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FED’in yaptığı açıklamalar ve özellikle faiz kararları son aylarda kripto para birimlerini büyük oranda etkileme potansiyeline sahip. Bu sebeple de FED’in faiz kararını açıklayacağı günlerde kripto para birimlerinde normalin üzerinde volatilite görebiliyor.

Bugün 21:00’da açıklanacak faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamalar kripto para birimlerini nasıl etkileyebilir? Gün içinde gelen veriler faiz kararı ile ilgili nasıl ipuçları veriyor? Volatilitede artış yaşanabilir mi?

Tüm bu soruların yanıtlarını videomuzda sizin için verdik.