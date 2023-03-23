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Litecoin (LTC), Fed kararının faiz oranı artışıyla sonuçlanmasının ardından kendisini daha geniş piyasa düşüşünden ayırdı. Karar, Bitcoin (BTC) ve diğer bazılarını olumsuz etkilemiş olabilir, ancak LTC kendi yansıması olarak %13,78’lik bir artış seçebildi.

LTC’ye İlgi!

Genellikle bunun gibi bir durum, bir proje etrafında kayda değer bir gelişmenin sonucu olurdu. Ancak, düşük maliyetli Blockchain ödeme ağının yerel kripto para biriminde durum böyle değil. LunarCrush, yükseltmelerle ilgili sessizliğine rağmen sosyal ve pazar etkinliği açısından LTC ile eşleşen başka bir kripto para olmadığını bildirdi. Yazı kaleme alındığında, sosyal etkileşimler 29.819.175 ile zirve yaparken, bahsedenler 4.467 idi. Sıralamanın zirvesinde olmak, LTC’nin finansal, topluluk ve piyasa ölçütlerine göre mükemmel bir statüye sahip olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca, yatırımcıların kripto parayı kısa vadede umut verici olarak değerlendirdiği anlamına da gelebilir. LTC, yatırımcıların güvenini kazanmış ve BTC’yi geride bırakmış olsa da, bir sonraki eylem için tedbirli olmak gerekebilir. Bunun nedeni olarak ise Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere (MVRV) oranı tarafından gösterilen zincir üstü veri gösteriliyor.

LTC Metrikleri!

Metrik, halving döngüleri boyunca piyasanın zirvelerini ve diplerini tespit etmek için olağanüstü bir gösterge işlevi görür. Ayrıca, bir varlığın değerinin düşük veya başka türlü olduğunu da söyler. Yazı kaleme alındığında 365 günlük MVRV oranı %25,95 idi. LTC, ATH’sinden %82,56 düştüğü için, uzun vadeli holder’lar bu pozisyondan oldukça rahatsız olabilir. Bununla birlikte LTC’nin aşırı değerlenebileceğini ima ettiğinden, hızlı kazanç arayan yatırımcılar için metrik artışı aynı olmayabilir.

Ayrıca MVRV long/short farkı, oran pozisyonuyla uyumlu görünüyordu. Yazı kaleme alındığında metrik% 19.85 idi. Negatif eksende olmadığı için kısa vadeli gerçekleşen kârların her an düşebileceği anlamına gelebilir. Ayrıca kripto para birimindeki olumsuz duygu ilgisizliği gösterirken, olumlu duygu genellikle heyecan düzeyini ölçer. Kripto para birimi son gün Bitcoin korelasyonundan ayrıldığı için, kral paranın bir sonraki hareketini etkileyip etkilemeyeceği kesin olarak söylenemeyebilir.