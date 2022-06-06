Bugünlerde kripto para piyasasında en çok duyulan iki ifade var. Birincisi Ripple'ın (XRP) kaderinin SEC davasından çıkacak sonuca bağlı olması. İkincisi ise Bitcoin (BTC) fiyatının Fed'in atacağı bir sonraki adım tarafından yönlendirileceği.

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Bugünlerde kripto para piyasasında en çok duyulan iki ifade var. Birincisi Ripple’ın (XRP) kaderinin SEC davasından çıkacak sonuca bağlı olması. İkincisi ise Bitcoin (BTC) fiyatının Fed’in atacağı bir sonraki adım tarafından yönlendirileceği.

”Tasfiye Felaketi” Uyarısı

Nisan ayında tüketici fiyat endeksi %8.3 ile 1980’lerin başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Varlık yönetimi firması Blackrock’ta kıdemli bir portföy yöneticisi olan Jeffrey Rosenberg’e göre, Fed hala enflasyon hedefine ulaşamadı. Rosenberg, merkez bankasının enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş işaretleri görmeye başlayana kadar faiz oranlarını yükseltmelerinin zor olacağını kaydetti ve şunları söyledi:

Fed’in bir numaralı önceliği, enflasyonu düşürmek. ABD ekonomisinin odak noktası, enflasyon. Enflasyon düşene kadar, para politikası devam edecek. Bu süreçte piyasaları zor bir dönem bekliyor.

Olumlu haberlerin olmamasına rağmen, bir grup trader Bitcoin‘de uzun pozisyon almaya devam etti. Bitfinex platformunda uzun pozisyonlar arttı ve yeni rekor seviyelere ulaştı. Pozisyon sayısındaki bu ani artış, bir tasfiye olayının piyasa üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişeleri artırdı. 2 Haziran’da ekonomist ve analist Kevin Svenson, Bitcoin’in bir tasfiye felaketinde olabileceği konusunda uyardı. Uzun pozisyonlardaki ani artışın büyük bir ”pump&dump” olayını tetikleyebileceğini kaydetti. Karamsar makroekonomik ortama rağmen Bitcoin’in haftalık mumu hala yeşil. Dokuz haftalık bir kaybetme serisinin ardından fiyatın sonunda 29.000 seviyesinin üzerinde kapanıp kapanmayacağını görmek heyecan verici. Bunun gerçekleşmesi için, Bitcoin fiyatının Pazar günkü işlem seansı sırasında 29.468 doların üzerinde kapanması gerekiyor. Bitcoin’in dominansı, %0,5 oranında arttı. Bu metrik, Bitcoin’in altcoin’lerden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kritik Veriler, Volatiliteyi Tetikleyecek

Bitcoin (BTC) onuncu haftalık kırmızı mumunu kapatmak üzere. Bu, tasfiyeyi tetikleyebileceğinden boğalar için tehlikeli bir durum. Kevin Svenson’a göre, önemli bir artış, fiyatın mevcut işlem aralığından çıkmasına neden olabilir. Crypto Santa olarak bilinen popüler bir analist, küresel piyasanın hala enflasyon sürecinin ilk aşamalarında olduğunu kaydetti. Bununla birlikte, analist Bitcoin‘in bu hafta 28.5 bin doların üzerinde kapanması bekleniyor. Bu, önümüzdeki hafta daha fazla artışını tetikleyebilir. Crypto Santa tweet’inde şunları syledi: