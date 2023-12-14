FED Ateşi Yaktı! Kripto Paralarda Noel Rallisi Zamanı! Van de Poppe Açıkladı! Bitcoin’de Hedef 47.000 Dolar!

Salı günkü FOMC toplantısında beklenilen oldu ve ABD Merkez Bankası, faiz kararı sonrası üçüncü kez üst üste oranın değişmeyeceği açıklandı. Bu durum, Bitcoin (BTC) fiyatının düne oranla %4,5 oranında artmasıyla sonuçlandı yazım saati itibariyle 42.800 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kararın ardınan kripto para piyasasında da gözle görülür bir dalgalanma yaşandı. Altcoin piyasası da bu fiyat hareketine katıldı!

Altcoin Piyasası Rallisi

Bu haftanın başlarında bir miktar satış baskısıyla karşılaşan ve 4.000 dolar civarında düşen Bitcoin’in ardından altcoin’ler de ona katılmış ve gözle görülür bir biçimde düştü. Olumlu Fed kararının ardından ise oluşan havayla birlikte altcoin’ler de yükselmeye devam ediyor. Ethereum (ETH) fiyatı %3,75 artışla 2.258 dolar seviyesinde işlem görürken Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cardano (ADA) gibi hacim bakımından büyük altcoin’ler de fiyat artışına eşlik etti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından yapılan son duyuruda, Federal Rezerv mevcut faiz oranlarının korunacağı yönünde karar alındığını açıkladı. Enflasyonla mücadelenin ardından yıl boyunca yaşanan beklenmedik hızdaki düşüş, yetkililer tarafından ortaya koyulan projeksiyonların revize edilmesinin yolunu açtı.

Çoğu yetkilinin vardığı fikir birliğine bağlı olarak enflasyonu %2’lik hedefe ulaştırma çabasının bir parçası olarak 2024 yılında üç faiz indirimi öngörülüyor. Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller, olumlu enflasyon performansının devamına bağlı olarak ilkbaharda faiz indirimlerinin başlama ihtimali hakkında yorum yapmaktan çekinmedi.

Üç faiz indirimi hakkında konuşulsa da geçmişte Wall Street’teki birçok analist tarafından tahmin edilenm beş faiz indiriminden az oldu.

Düşüş Piyasasında Alım Mı Yapılıyor?

Çoğu kripto para analistine göre, kripto piyasasının Noel Baba rallisi ismi verilen fiyat hareketinin Noel’e ve 2024’e doğru devam etmesini bekliyor. Kripto para analisti Michael van de Poppe, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) hakkındaki fikirlerini paylaşan bir açıklama yaptı. Açıklamada toplantının güvercin bir duruşla sonuçlandığını ve gelecekteki faiz indirimlerinin olası bir göstergesi olduğunu ortaya koydu.

FOMC etkinliğinden önce Bitcoin’de gerçekleşen satışları işarete derek bir riskten kaçış hissi oluştuğunu ve ardından bir toparlanma yaşandığını belirten Van de Poppe, yükseliş eğiliminin devam edeceğine dair iyi düşüncelerini de ortaya koydu. Van de Poppe, Bir ETF onayı öncesi Bitcoin için 47.000 dolar ile 50.000 dolar arasında bir fiyat hedefi belirledi.

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