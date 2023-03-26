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Federal Rezerv son 18 gündür olağanüstü gündemle mücadelesini sürdürürken diğer taraftan başka işlerle de uğraşıyor. Bunlardan biri Custodia Bank tarafından yapılan başvuruydu. 86 sayfalık cevapta ret kararının detayları ve kripto paralar üzerindeki risklerine değinildi. Peki Fed neden Custodia Bank başvurusunu reddetti?

Fed Reddetti

Custodia Bank, Federal Rezerv Sistemine üye olmak için bir başvuruda bulunmuştu ve Fed bu başvurudan pek hoşlanmış gibi görünmüyor. Talebi eleştiren ABD Fed ret cevabı verdi. Kısa süre önce yayınlanan tam 86 sayfalık cevapta Custodia’nın yaklaşımıyla ilgili endişelere dikkat çekildi. Önceden Avanti adıyla bilinen Custodia Bank, Wyoming eyaletinde kayıtlı özel bir mevduat kurumudur. Fed sistemi üyesi ve Federal Master hesap için başvuruda bulunan banka kapsamlı bir cevap aldı. 18 ay önce yaptığı başvuruya ret cevabı alan banka master account başvurusu nedeniyle Haziran ayında kuruma dava açmıştı.

Fed, başvurunun reddedildiği tarihte, iş modelini çevreleyen önemli riskler ve yetersiz risk yönetim sistemleri nedeniyle başvuruyu reddettiğini belirtmişti. Yeni açıklamasında bu nedenleri daha ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

Kripto Odaklı Bankaya Ret

2021 yılı kurumların kripto paraları daha yoğun biçimde benimsemeyi başlamasıyla önemli bir dönem oldu. Ortaya çıkan birçok fiyasko otoritelerin gelecekte alacakları kararlara temel oluşturdu. Fed tarafından verilen son kararda buna iyi bir örnektir. Fed’e göre ret gerekçeleri dört başlık altında sınıflandırılabilir.

Yönetimsel faktör

Finansal faktör

Kurumsal güç faktörü

Uygunluk ve ihtiyaç faktörü

Custodia’nın hizmet vermeyi seçtiği kripto endüstrisine uygun yeterli risk yönetim sistemlerine ve kontrolüne sahip olmadığını da ekleyen Fed şunları yazdı;

“Bu endişeler Custodia ile ilgili olarak daha da artmaktadır çünkü Custodia, neredeyse yalnızca yüksek yasadışı finans ve güvenlik ve sağlamlık riskleri sunan kripto varlık sektörüyle ilgili ürün ve hizmetler sunmaya odaklanmak isteyen sigortasız bir mevduat kurumudur.”

Ayrıca Fed, bankanın faaliyetlerini sürdürmek için yeterli sermaye ve kaynaklara sahip göründüğünü kabul etse de iş modelinin oynaklığa karşı savunmasız olduğunu söyleyerek sürdürülebilirliğini sorguladı. Özellikle bankacılık düzenleyicisi, Custodia’nın iş planının kripto topluluğu için bile risk oluşturabileceğini söyledi. Bu nedenle, önyargısız olarak ret kararı verdiklerini açıkladı.

Bu arada, Fed açıklaması muhtemelen Biden yönetiminin kripto endüstrisini bankasızlaştırmaya çalıştığına dair komplo teorilerinin ateşini biraz daha artıracak.