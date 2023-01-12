Kripto paralardan altına kadar tüm piyasalar bu açıklamalara odaklandı. Fed bundan sonra ne yapacak?

Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük ekonomisi şu an düşmekte olan enflasyonla kararlı bir mücadele yürütüyor. ABD’nin sıkı para politikası kripto paralardan, altın ve gümüşe kadar birçok şeyin performansını etkiledi. Fakat artık enflasyon düşmeye başladı. Bugün gelen verilerin ardından Fed üyelerinin yapacakları açıklamalar merak konusuydu. 2 üye güncel durumu değerlendirdi.

Fed Açıklamaları

İki Fed üyesi bugün enflasyon ve işsizlik başvuruları gibi kritik verilerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak 17:00 civarında Fed üyesi Harker konuşmaya başladı. Onun açıklamaları geleceğe dair daha çok ümit vericiydi. Peki neler söyledi?

“Faizlerin %5’in üzerine çıkmasını ve orada durmasını bekliyorum. Artışlar bittiğinde Fed bir süre faizleri burada tutacak. Agresif faiz artışlarını geride bıraktık. Gelecekte 25bp artışlar yapılabilir. Enflasyondaki artışın en kötü dönemi muhtemelen geride kaldı. İşsizlik oranının bu yıl %3,5’ten %4,5’e yükselmesi muhtemel. Bu yıl yükseldikten sonra işsizlik oranı %4’e gerileyecek.”

Yazı hazırlandığı sırada ise diğer bir Fed üyesi Bullard konuşuyor. Şu ana kadar yaptığı açıklamaların önemli başlıkları ise şunlar;

“Son 3 ayda resesyon riskleri bir miktar azaldı. Yumuşak iniş ihtimali arttı. Finansal stres göstergeleri görece düşük seyretmeye devam ediyor. En olası senaryo enflasyonun %2’nin üzerinde kalması ve bunun da daha uzun bir süre daha yüksek faizler gerektirmesidir. Bugünkü enflasyon verisi cesaret vericiydi, doğru yönde ilerliyoruz. Benim tercihim eğer %5’in üzerine çıkmak istiyorsak bunu mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. 1970’li yılların tekrarlanmasını önlemek için Fed, faiz oranlarını enflasyonun düşmesini sağlayacak kadar yüksek tutmalıdır. Bugün gelen verilerin ardından bile enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Önden yüklemeli politikaları seviyorum. İşleri sürüncemede bırakmak bana anlamlı gelmiyor”.

Son faiz kararları oybirliği ile alındığı için her Fed üyesinin söylediği şeyler önemli, eğer farklı görüşler yüksek sesle dillendirilmeye başlanırsa bu piyasaya faiz indirimi umut aşılayacaktır.

Fed Ne Yapacak?

Geçtiğimiz yıl Powell “en şahin açıklamaları yapıyoruz ancak piyasada anlamsız bir aşırı iyimserlik var” tarzında bir açıklama yapmıştı. Son toplantıda da piyasadaki iyimserliğin “faiz artışlarının etkilerini zayıflatma” ihtimalinden bahsetti. Fed elbette faiz artışlarından bir noktada dönecek ve indirimlere başlayacak. Ancak bu olana kadar faiz artışlarının (ABD ekonomisinin bedelini ödediği bu artışların) etkilerini tam olarak görmek istiyor. Mevcut faizler oldukça yüksek ve bunun ekonomiye bir bedeli var. Ancak piyasa aşırı iyimserlikten kurtulamazsa Fed’in faiz artırımlarının etkileri de olması gerekenin çok altında olacak.

Eğer 100 km hızla gidiyorsanız 1000km’lik mesafeyi 10 saatte katetmeniz gerekir. Ancak yol her zaman sekiz şeritli asfalt yol olmaz. Bazı şehirler arası yollardan geçmeniz gerekir ki bu hızınızın düşmesine neden olur ve 10 saatte hedefinize varamazsınız. Şimdi Fed %5’e yakın faiz oranıyla enflasyonun %2’ye düşeceği günlere gidiyor. Ancak piyasadaki aşırı iyimserlik, ekonominin halen istedikleri kadar soğumamış olması, yüksek istihdam verileri adeta bu şehirler arası yolun, aracın hızını kesmesi gibi Fed’in hızını kesiyor.

Peki Fed ne yapacak? Eğer enflasyon hedefine istediği sürede ulaşmak istiyorsa hızını artıracak. Veya hızını kesen aşırı iyimserliği baltalayacak açıklamalar yapacak. Bugün olan ve önümüzdeki aylarda da yaşanacak şey budur.

Bitcoin 20:41 itibariyle beklendiği üzre 19.000 dolar sınırına dayandı. 2022 yılında adeta kan kusan yatırımcılara müjde, kötü günlerin çoğu geride kaldı. Ve muhtemelen 2023 yılı çok daha iyimser bir dönem olacak.