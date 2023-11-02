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  •   Fed Açıkladı Kripto Paralar Uçtu! Bitcoin ve Ethereum Başı Çekti! Pepe, Celestia, Aave Ve Diğerleri Bakın Ne Kadar Yükseldi!

Fed Açıkladı Kripto Paralar Uçtu! Bitcoin ve Ethereum Başı Çekti! Pepe, Celestia, Aave Ve Diğerleri Bakın Ne Kadar Yükseldi!

Özet

  • Fed Faiz kararının ardından kripto paralar hareketlendi.
  • Bitcoin fiyatında yaşanan hareket altcoin'lerin takibiyle sonuçlandı.
  • Celestia ve Aave günün en çok kazananlarından oldu.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:05
2 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Bugün kripto paralarda gözle görülür bir artış yaşandı. Buna bir gerekçe olarak ise dün gerçekleşen Fed toplantısına ait kararlar gösterildi. Federal Rezerv tarafından yapılan son açıklama yatırımcılardan destek aldı.

Çarşamba günü gerçekleşen FOMC toplantısı sırasında merkez bankası, faiz kararının oybirliğiyle alındığını belirtirken faiz oranlarını sabit tuttu. Bu durum piyasa katılımcıları arasında da bekleniliyordu. Alınan bu kararın 4 tanesi 2023’te olmak üzere 11 faiz artırımını takip etmesi dikkat çekti.

Kripto Paralarda Son Durum

Perşembe günü yazım saati itibariyle Bitcoin fiyatı %2,77’lik bir artışla 35.363,40 dolardan işlem görürken , işlem hacmi son 24 saatte %60,64 artarak 25,03 milyar dolar seviyesine yükseldi. Piyasa değeri bu süreçte %2,80’lik bir artışla 690,77 milyar dolara yükseldi.

Ethereum fiyatı da Bitcoin’i takip etti ve fiyatında %2,29’luk bir artış yaşandı. Artış sonrası fiyat 1.846,22 dolardan işlem görüyordu. Günlük hacmi %66,85 artış gösterdi. 11,38 milyar dolara ulaştı. Bunun yanı sıra önde gelen coin’lerden XRP fiyatı da %3,24’lük bir artışla 0,606 dolara yükseldi. Yine ilk 10 içerisinde bulunan Solana fiyatı %9,94 artış yaşadı ve 41,82 dolara yükseldi.

Dogecoin’de de durum farklı değildi ve fiyatı %2,62 artışla 0,06889 dolara yükseldi. Yükselişin ardından ilginç bir şekilde hacminde %0,23 düşüş yaşandı 483,85 milyon dolara geriledi. Öte yandan, Shiba Inu fiyatı %3,53 artışla 0,000007959 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Günün En İyi Altcoin’leri

Pepe Coin, piyasadaki yükseliş eğiliminden payını aldı ve 2 Kasım’da kayda değer yükselişe ev sahipliği yaptı. Pepe Coin fiyatı %2,62 artışla 0,000001155 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi %34,39 oranında yükseldi ve 159,71 milyon dolar oldu. Celestia ilgiyi günlerdir üzerinde tutuyor. Fiyatı yazım saati itibariyle %21,28 artışla 2,74 dolar oldu ve günün en çok kazananlarından bir tanesi oldu.

Aave’de de durumlar Celestia’ya benzer bir görüntü çiziyordu. 2 Kasım’da %20,43’lük bir artışla 98,15 dolardan işlem gördü ve günün en büyük kazananlarından bir tanesi konumuna geldi. Son 24 saatteki işlem hacmi %267,9 artışla 357,96 milyon dolara geldi. Piyasa değerinde de gözle görülür bir artış yaşandı ve %20,56 artışla 1,43 milyar dolara yükseldi.

Uniswap’da da son fiyat artışından pay aldı ve yatırımcıların radarında olduğu görüldü. Uniswap fiyatı %12,51 oranında arttı ve yazım sırasında 4,61 dolardan alıcı buluyordu.

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