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Bitcoin (BTC) yatırımcıları 2023’ün farklı geçeceğini düşünürken, ABD’li yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Sean Williams endişe veren açıklamalar yaptı.

DOGE ve SHIB: 2023 de Acımasız Geçecek!

Wall Street kötü bir yıl geçirirken, yüksek korelasyon nedeniyle Bitcoin ve altcoin’ler de büyük darbe aldı. CoinMarketCap.com’dan alınan verilere göre, 22.100’den fazla kripto para biriminin toplam değeri Kasım 2021’de yaklaşık 3 trilyon dolardan 31 Aralık’ta 795 milyar doların altına düştü. Bu, 14 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti. %75’lik düşüşün arkasındaki temel faktörler makroekonomik belirsizlik, Fed’in para politikası ve sektör içindeki krizler oldu. Uzmanlara göre, özelikle FTX krizinin neden olduğu domino etkisi devam edebilir. Williams düzenleyici baskı, Fed’in şahin duruşu, yüksek enflasyon nedeniyle zor durumdaki yatırımcı ve satış baskılar gibi faktörlerden ötürü Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’in (DOGE) 2023’te de büyük oranda değer kaybedeceğini belirtiyor.

2021’de bir noktada Shiba Inu ve Dogecoin, yatırımcın odak noktası oldu. Dogecoin, altı aylık bir süreçte %20.000’in üzerinde değer kazandı. Shiba Inu, 1 Ocak 2021’de piyasaya sürüldü ve 27 Ekim 2021’e kadar % 121.000 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, her iki meme coin de kendi zirvelerine ulaştıktan sonra yaklaşık %90 değer kaybetti. Uzmana göre, SHIB ve Bitcoin arasında yüksek bir korelasyon var. Küresel ekonomi hala risk teşkil ediyor. Bu süreçte, ne Shiba Inu ne de Dogecoin somut kullanım alanlarına sahip değil. Güçlü sosyal medya dinamiklerine sahip olsalar da, makro ortamın altında ezilebilirler. Ek olarak, tarih, kısa bir süre içinde fırlayan coin’lere karşı inanılmaz derecede acımasız davrandı. Kısa sürede %20.000 veya daha fazla artış kaydeden altcoin’ler %93 ile %99 arasında çakıldı. Sonuç olarak, SHIB ve DOGE 2023’te değerlerinin %50’sini veya daha fazlasını kaybedecek gibi görünüyor.

El Salvador, Pes Edecek! Yeni Borsa Krizleri Kapıda!

Uzmana göre, yeni yılda başka bir büyük kripto para borsası iflasını açıklayabilir. FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ve ortakları tarihin en büyük dolandırıcılıklarından birine imza attılar. İşlem hacmine göre en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX, Kasım ayında iflas koruması başvurusunda bulundu. Analist, FTX‘in çöküşünün domino etkisi yaratacağına ve şeffaflık eksikliği nedeniyle birçok borsanın gözetimden geçmediğine inanıyor. Sadece iki hafta önce muhasebe firması Mazars, kripto şirketleriyle çalışmayı durduracağını duyurdu. Şirketin hizmet sağladığı borsaların başında Binance, Crypto.com ve yerel KuCoin yer alıyordu.

Bu nedenle hükümetler de dahil olmak üzere hiç kimse bu borsaların sistemini tam olarak bilmiyor. Williams!a göre, 2023’te El Salvador, Bitcoin deneyinden vazgeçmek zorunda kalacak. El Salvador, Bitcoin‘i ödeme aracı olarak yasallaştıran ve işletmelerin Bitcoin’i ödeme yöntemi olarak kabul etmesini şart koşan ilk ülke oldu. , El Salvador Bitcoin yatırımından zarar ederken, başta Dünya Bankası olmak üzere birçok kurumda uyarı aldı. Ülkenin kredi notu da düştü. Analiste göre, hem yeni krizler hemde makroekonomik belirsizlik nedeniyle Bitcoin 2023’te de bekleneni veremeyebilir.