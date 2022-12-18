Özellikle altcoin yatırımcılarının bu ihtimali dikkate alması gerek. Üçte üç oldu ve dördüncüsü şimdi yaşandı.

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Teknik ve temel analiz son derece önemlidir. Kripto para yatırımcıların dar zaman aralığındaki örüntüleri de izlemesi kritik. Yakın zamanda yaşanan 3 büyük düşüşte aynı şeyi yaşamıştık. Şimdi dördüncü kez bu olay yaşanıyor ve eğer geçmişteki hareketlerin tekrarını görürsek Bitcoin ciddi bir kaybın arifesinde olabilir!

Bitcoin (BTC) Düşer Mi?

Twitter üzerinden @anlcnc1 tarafından paylaşılan kritik bir veri spot borsalara eski Bitcoin girişinin fiyat grafiğine etkileri üzerineydi. CDD olarak tanımlanan eski Bitcoin’lerin borsaya girmesi genellikle yüklü satışlara ve Bitcoin’in düşüşüne işaret eder. Elbette her zaman düşüşler olmaz. Fakat Anıl tarafından paylaşılan cüzdanın transferleri son 3 büyük düşüşten önce geldi. Borsaya girişten kısa bir süre sonra minik bir yükseliş yaşanıyor ve aniden satışlar başlıyordu. Eğer dördüncü kez aynı cüzdanın yaptığı bu transfer 300-900 dolar aralığında bir kayba neden olursa bu şaşırtıcı olmayacak. Aşağıdaki grafikte transferlerin fiyatla örüntüsünü görüyorsunuz.

Bu hareketin madencilere ait olduğuna dair görüşler bulunuyor. Kripto para yatırımcılarının ilerleyen saatlerde gelebilecek ani düşüşe karşın risk profillerine göre stop bölgelerini tekrar gözden geçirmeleri gerekebilir.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.727 dolardan alıcı buluyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise sabahtan bu yana 3 milyar dolar eridi. Kripto paraların toplam değeri 807 milyar dolara düştü. Buna karşın Bitcoin piyasa hakimiyeti %39,8 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin haftalıkta sadece %2,4 değer kaybetmiş olsa da başta Ethereum olmak üzere altcoinlerin önemli kısmı %5’in üzerinde düşüşler yaşadı. Hatta bazı altcoinler Kasım ve haziran ayındaki dip seviyelerinin de altına sarktı.

Düşük gelen enflasyon verileri dolar endeksini zayıflatsa da Fed’in erken gevşeme uyarısı piyasanın iyimser verileri fiyatlamasını engelliyor. Buna ek olarak kripto paraların kendi için çok fazla sorunu var. Bugün DCG’nin de likidite sorunları yaşadığı ortaya çıktı ve Genesis’in çatı şirketi çok büyük kripto girişimlerinin sahibi olarak tanınıyor. Eğer DCG tarafında bir iflas görürsek (ki bu riskler zaten fiyatı baskılayan şey) kripto paraların FTX çöküşünden çok daha büyük satışları yediğine şahit olabiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.