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  •   Eylül Ayı Kripto Paralar İçin Düşüşle Mi Başlıyor? Bitcoin’de 690 Milyon Dolarlık Kritik Gün!

Eylül Ayı Kripto Paralar İçin Düşüşle Mi Başlıyor? Bitcoin’de 690 Milyon Dolarlık Kritik Gün!

Özet

  • Bitcoin, Grayscale'in SEC zaferinin ardından kayıplar yaşayarak 26.035 dolara geriledi.
  • ABD SEC'in Bitcoin ETF başvurularını ertelemesi ve teknik zayıflık, fiyat düşüşünün nedenleri arasında gösteriliyor.
  • Analistlere göre Bitcoin'in 2023'te yüksek seviyelere ulaşmasını pek olası görünmüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:18
1 Eylül 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saat içinde %4’ten fazla düşerek, Grayscale’in bu hafta başında ABD SEC’e karşı kazandığı zaferin ardından elde ettiği tüm kazançları kaybetti. Yazım saatine göre Bitcoin, 507 milyar dolarlık piyasa değeriyle 26.035 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bitcoin’de ayılar, ABD SEC’in BlackRock, Fidelity, Invesco ve diğer şirketlerden gelen yedi spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararı ertelemesiyle üstünlük sağlamaya devam ediyor. BTC fiyatı, yukarı yönde önemli bir direnç olarak hizmet eden 200 günlük hareketli ortalama olan 27.500 doları geçmesine rağmen tutunamadı ve yeniden sert bir düşüş yaşadı.

Aşağı yönde ise Bitcoin fiyatı yakın vadede 25.000 dolarlık desteği yeniden test etmeye hazır görünüyor. Bu hafta başındaki Bitcoin fiyat pompalaması sırasında, Grayscale zaferinin ardından, kripto analisti Ali Martinez BTC fiyat manipülasyonu olasılığından bahsetmişti. Son fiyat düzeltmesi onun teorisini doğruluyor.

Teknik analiz tek başına piyasa manipülasyonunun inceliklerini ortaya çıkaramaz! Bu nedenle, hem zincir içi hem de teknik analizi harmanlayan kapsamlı bir yaklaşım en derin içgörüleri sunar.

Bitcoin Yorum

Greeks.live’dan alınan verilere göre bugün ilerleyen saatlerde toplam 26.000 Bitcoin opsiyonunun vadesi dolacak. Satım opsiyonlarının (fiyat düşüşü üzerine yapılan tahminler) sayısını alım opsiyonlarıyla (fiyat artışı üzerine yapılan tahminler) karşılaştıran Satım Çağrı Oranı 0,50 seviyesinde oldu.

“Maksimum negatiflik noktası”, çoğu opsiyon sözleşmesinin sahipleri için değersiz bir şekilde sona ereceği fiyat olarak tanımlanır ve bu durumda 27.000 dolarda bulunuyor. Nosyonel değer olarak da bilinen tüm bu opsiyon sözleşmelerinin toplam değeri 690 milyon dolar.

Teknik grafikte Bitcoin zayıflık göstermeye devam ediyor. Eylül ayı Bitcoin için oldukça düşüş eğilimli geçebilir. Aşağıdaki teknik grafikte de görebileceğimiz gibi, BTC fiyatı olası bir çöküşten önce bir süre daha 26.000 dolar seviyesinde konsolide olabilir. Öte yandan, analistler Bitcoin’in bu yıl 2023’ün en yüksek seviyelerine ulaşması konusunda pek umutlu değil. BTC’nin ilerleyen günlerde nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ise ilginç olabilir.

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