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  •   Ethereum’un Korkulu Rüyası 2023 Yılında Küllerinden Doğacak Mı? Solana’da Yolun Sonu Neresi?

Ethereum’un Korkulu Rüyası 2023 Yılında Küllerinden Doğacak Mı? Solana’da Yolun Sonu Neresi?

2023 yılı geldi yeni kripto yılı başladı. Peki FTX çöküşüyle zor günler yaşamış olan Solana için umut dolu günler mümkün mü? İşte beklentiler!
21:00
10 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

En son yaşanan Solana (SOL) fiyat artışı, FTX çöküşü nedeniyle gerçekleşmemiş büyük kayıplar gören yatırımcıları bir miktar canlandırdı. Kasım ayında FTX ile ilgili likidite kriziyle birlikte, kripto paranın fiyatı istikrarlı bir düşüş eğilimi gösterdi ve beklenmeyen seviyelere kadar geriledi.

Kripto para biriminin Sam Bankman-Fried ekosistemiyle olan ilişkisi nedeniyle SOL fiyatı büyük bir darbe aldı. Geçen ay kripto para birimi etrafında görülen olumsuz duyarlılık bağlamında, toparlanma oldukça şaşırtıcı ve beklenmedik oldu.

Solana Fiyat İyileşmesi

Genel eğilim şu anda kripto para birimi için yükseliş yönünde olsa da, yakın vadede başka bir ralli olup olmayacağı henüz belli değilmiş gibi görünüyor. Bollinger bant göstergesi, kısa vadede hızlı bir Solana rallisi olasılığına işaret ediyor olabilir. Bu, son fiyat toparlanmasının başka bir hızlı fiyat hareketinin habercisi olabileceği anlamına geliyor olabilir. Ayrıca, hareketli ortalama yakınsama veya sapma (MACD), kripto para birimi için artan bir yükseliş ivmesine işaret ediyor.

SOL fiyatının 15 dolar seviyesini aşması halinde 18,10 dolar seviyesi bir sonraki direnç seviyesi olarak görülüyordu. Kilometre taşı 17 doların üzerine kadar çıkmasına rağmen 18 dolara ulaşamadı. Coinmarketcap’ten alınan verilere göre, SOL fiyatı son 24 saatte %0,54 düşüşle 16,23 dolar seviyesinde bulunuyor. Bir noktada, SOL token haftalık fiyatını %44 gibi şaşırtıcı bir oranda artırdı.

Ethereum Tetikler Mi?

Haftalık kazançlar, Ethereum yükseltme beklentisi nedeniyle %60 oranında artış gösteren Lido DAO’dan sonra ikinci sırada yer aldı. 11. sıradaki kripto para birimi, Kasım 2022’nin ilk yarısındaki 13 milyar dolara kıyasla şu anda yaklaşık 6 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Bu bağlamda, başka bir potansiyel fiyat artışı SOL token fiyatını 20 dolar aralığına itebilir. Bu aynı zamanda FTX bağlantısından kaynaklanan psikolojik iyileşme için bir katalizör görevi görebilir. Durumun ne olacağı ise zamanla ortaya çıkacakmış gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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