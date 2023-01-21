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  •   Ethereum’u Bekleyen Büyük Tehlike! Çok Mu Hızlı Yükseldi? 2000 Dolar Mümkün Mü?

Ethereum’u Bekleyen Büyük Tehlike! Çok Mu Hızlı Yükseldi? 2000 Dolar Mümkün Mü?

Bitcoin'in yıla hızlı girişi ona en yakın kripto para olan Ethereum'u da etkilemiş gibi görünüyor. Fiyat hareketleri herkesin dikkatini çekiyor.
21:00
21 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz üç hafta boyunca Ethereum’un (ETH) fiyatı inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Daha düşük zaman dilimleri boyunca ortaya çıkan birkaç düşüş göstergesi olmasına rağmen, boğalar hala hakim olmaya devam etti. Bununla birlikte, uzmanlar tarafından yapılan son analizlere göre, fiyat devam etmekte olabilecek bir trend tükenmesine işaret ediyor gibi görünüyor.

Ethereum (ETH) Fiyat Dalgalanması

Ethereum’un fiyatı 2023’ün başından bu yana %38 arttı ve şu anda 1.650 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu muazzam yükseliş nedeniyle 13 ve 20 Ocak tarihlerinde son zamanların en yüksek seviyeleri görüldü. Ethereum fiyatının tersine dönmesi konusunda net bir teorik öngörü olmamasına rağmen, üçüncü bir yüksek seviyeye ulaşılmasıyla sonuçlanabilecek bir likidite koşusu olma olasılığı bulunuyor olabilir.

Bu durum, ETH’nin herhangi bir reddedilmeyle karşılaşmadan önce 1.700-1.730 dolara doğru yükselmeye devam edebileceği görüşünde olan önde gelen bir kripto analisti olan Michael van de Poppe gibi sektörün önde gelenleri tarafından da yankılandı. Daha önce, ETH fiyatı düştüğünde, Micheal bu düşüşlerin rahatlama rallisi gerçekleşmeden önce en iyi seçenekler olduğunu belirtmişti.

Bu senaryoda, boğalar aynı anda daha yüksek bir tepe oluşturmak için momentum sinyalini yönlendirebilirlerse geri dönüş yapma olasılığına sahip olabilirler. Alıcıların bunu gerçekleştirememesi durumunda, yatırımcılar trendin ılımlı bir şekilde tersine dönmesini bekleyebilirler.

Ayıların alıcılara karşı momentum oluşturabilmesi konusunda fiyatları daha yüksek zaman dilimleri için destek görevi gören 1.568 doların altına çekmesi gerekiyor. Eğer 1.568 dolar destek seviyesi aşılır ve bir direnç seviyesine dönüşürse, satıcıların Ethereum fiyatını 1.417 dolar, 1.331 dolar ve 1.227 dolar destek seviyelerine indirmesinin önü açılabilir.

ETH 2 Bin Doları Geçecek Mi?

Öte yandan, birkaç uzmana göre Ethereum’da yükseliş trendi sanıldığından çok uzak olabilir. ETH boğaları, 1.650 doların üzerinde kalan likiditeyi toplama arayışlarında Göreceli Güç Endeksini (RSI) aşırı alım bölgesinde daha yüksek bir tepe oluşturmaya zorlamak için bir toparlanma gerçekleştirmeli.

Uzmanlara göre, 1.820 dolarlık direnç aşılırsa Ethereum fiyatlandırması için bir destek zemini haline gelebilir. Aynı zamanda RSI bu yukarı yönlü tırmanışı desteklerse, düşüş argümanı geçersiz olacak ve benzer bir gelişme ETH’nin 2.000 dolarlık psikolojik eşiği de yeniden test etmesini sağlayacak.

Şu anda Ethereum’un (ETH) fiyatı 1.661 dolardan işlem görüyor.  Yapılan incelemelere göre bu, son yedi gündeki %9’luk sıçramanın aksine, son 24 saatte %6’lık bir artışı temsil ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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