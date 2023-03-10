Santiment son raporlarında Ethereum (ETH) için kötü bir habere dikkat çekerken Bitcoin'e olan (BTC) ilginin de artış gösterdiğini belirtti!

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Önde gelen analitik firması Santiment, fiyatlar düşerken ve kripto para ilgisi Bitcoin’e (BTC) kayarken Ethereum’u (ETH) stake edenleri yakından ilgilendirecek yeni bir rapor yayınladı.

Bitcoin’e Yönelim Artıyor!

Santiment, son kazançların geri çekilmesi ve uzun vadeli stakerların ortalama %30’dan fazla düşmesi nedeniyle ETH staker’ları için görünümün kötüye gittiğini belirtti. Analitik şirketi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum 2.0 hissedarları, gerçekleşen değerlerin son 10 hafta içinde tamamen azaldığını gördü. Ayrıca uzun vadeli stake yapan yatırımcıların sayısı şu anda ortalama %31 oranında düştü.

Ethereum, yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre 1.539 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analitik şirketi Santiment, 2023 yılında altcoin kazançlarının büyük ölçüde geri çekilmesiyle, sosyal baskınlık göstergesine dayalı olarak lider kripto para birimi olan Bitcoin’e olan ilginin Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Santiment’e göre piyasa değerine göre en iyi kripto para birimi artık birçok altcoinden daha iyi performans gösteriyor. Şirket konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in fiyatı Mart ayında yaklaşık %6 oranında düştü. Ancak yine de çoğu altcoine kıyasla Bitcoin daha iyi bir performans gösteriyor. Kripto para piyasaları 2023 yılı Ocak/Şubat kazançlarının çoğundan vazgeçerken yatırımcıların dikkati BTC’ye döndü. Daha yüksek Bitcoin sosyal hakimiyeti, tarihsel olarak pazarın toparlanmasını başlatabilir.

“FUD, Sıçrama Getirebilir!”

Öte yandan Santiment yatırımcıların en iyi kripto para birimlerinin görünümü hakkında şüpheci tavırlar gösterdiğini ileri sürdü. Ayrıca analitik firması, korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) dönemlerinde fiyat sıçramalarının beklendiğini belirterek konu hakkında şu ifadelere yer verdi: