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Ethereum’da (ETH) Alarm Veren Metrik! Psikolojik Sınır Yıkılabilir!

Lider akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) grafikleri kırmızı alarm veriyor! Kripto para birimi psikolojik sınırı yıkıp geçebilir!
00:30
28 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

CryptoQuant’ın kıdemli analisti Greatest Trader, piyasanın ikinci en büyük altcoini olan Ethereum’un (ETH) bir düşüşle 1.000 dolar bölgesinin altına düşebileceğini belirtti.

Ethereum’da Düşüş Beklentisi

Analist, Ethereum’un işlem sayısı metriğini (30 günlük EMA) değerlendirdi. Metrikte, Mayıs 2021’den bu yana istikrarlı bir gerileme olduğunu ve 27 Aralık itibarıyla günlük 937.653 işlemle yeni bir düşük seviyeye ulaştığını tespit etti. Ayı piyasalarında, piyasa katılımcılarının azalan faaliyetleri nedeniyle işlem sayısındaki düşüş tipik olarak gerçekleşir. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Tabloda görüldüğü gibi, metrikteki her düşüş trendi, önemli bir fiyat gerilemesiyle ​​birlikteydi. Son zamanlarda metrik, etkinlik eksikliğini gösteren önemli bir düşüş yaşadı. Bu nedenle fiyat yakında kritik destek seviyesi olan 1.000 dolar bir düşüş daha yaşayabilir.

ETH’nin dengede hacminin (OBV) günlük grafikteki durumu, analistin yukarıdaki pozisyonuyla örtüştüğü belirtildi. Yazı kaleme alındığında 39.491 milyon olan ETH’nin denge hacmi 5 Mayıs’tan bu yana ciddi şekilde düştü. Ayrıca belirtilen tarihten beri% 42 oranında geriledi. Aynı dönemde ETH’nin fiyatı %50’nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

Düşüşte Etkili Metrik

Düşen bir OBV, satın alma baskısından daha fazla satış baskısı olabileceğini, bu durumun da kripto para biriminin fiyatının düşmeye hazır olabileceğini gösterebilir. OBV’de tutarlı bir düşüş, bir varlığın fiyatında daha fazla düşüşün makul olduğu anlamına gelebileceğini gösterdiği belirtiliyor. Ayrıca, FTX’in beklenmedik çöküşünden bu yana ETH piyasası, kısa vadede bir fiyat rallisine karşı yoğun miktarda ilgi gördü. ETH’nin fonlama oranları, 6 Kasım’da FTX çöküşünün başlamasından bu yana çoğunlukla negatif bölgede ve bu durumun, kısa pozisyon yatırımcılarının o zamandan beri piyasaya çoğunlukla hakim olduğunu gösterebilir. Ayrıca Birleşme’nin gerçekleştiği zaman ve uzun süredir tutulan ETH’lar, FTX krizi de dahil olmak üzere birkaç ay boyunca cüzdan adreslerinde hareketsiz kaldı.

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