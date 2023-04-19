Geçen hafta içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Ethereum Shapella (Shanghai + Capella) güncellemesinin ardından en büyük altcoin ETH'nin fiyatı 2 bin 100 dolar seviyesini geçerken insanların merkeziyetsiz çözümlere yöneldikleri görülüyor.

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Geçen hafta içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Ethereum Shapella (Shanghai + Capella) güncellemesinin ardından en büyük altcoin ETH’nin fiyatı 2 bin 100 dolar seviyesini geçerek yüzde 10’luk güçlü bir çıkış yaptı. Shapella’nın ağa başarılı bir şekilde uygulanmasından beri Beacon Chain’den 2.1 milyar doların üzerinde ETH çekildi. Shapella güncellemesinin ardından gelen yoğun ETH çekimi başlayan büyük değişimi yansıtıyor.

Shapella Güncellemesi Sonrası Merkeziyetsiz Çözümlere İlgi Arttı

Shapella güncellemesinin Ethereum Blockchain’ine başarılı bir şekilde uygulamasından beri kripto para stake hizmetleri sağlayıcılarının pazar payında büyük bir değişim gözlemlendi. Güncelleme sonrası süreçten en kazançlı çıkanlar merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları oldu. Shapella güncellemesi öncesinde zaten büyük talep gören Lido (LDO), Rocket Pool (RPL) ve Frax Ether gibi likit stake protokollerine ve ağlarının yerel varlıklarına olan ilginin arttığı görüldü.

Lido, Shapella güncellemesinin ardından en büyük sıçramayı yapan Flax Ether ile en büyük para girişi gören platform oldu. Geçtiğimiz haftada Flax Ether protokolünde kilitlenen toplam değer (TVL) şaşırtıcı bir şekilde yüzde 20 arttı. Öte yandan, Rocket Pool yüzde 17, Lido ise yüzde 13’lük bir sıçrama yaptı.

Wave Digital Assets’in DeFi başkanı Henry Elder, yaşananlara ilişkin yaptığı bir yorumda “Bu, merkezi kripto para borsalarından daha merkeziyetsiz çözümlere dönen insanlar olduğunu gösteriyor.” dedi.

Merkezi Kripto para Borsalarındaki ETH Çıkışları ve Girişleri

Sunduğu staking hizmetlerinden dolayı SEC’in dava açtığı kripto para borsası Kraken, Shapella güncellemesinin ardından en büyük ETH çekimi yapan taraf oldu. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘de ETH için gerçekleştirilen satın alım emirlerinden 28 milyon dolar daha fazla satış emri kaydedildi. Kripto araştırma platformu Kaiko, Coinbase’in Wrapped Staked Ether ürününün TVL’sinde önemli bir artış olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak Bloomberg’e konuşan bir Coinbase sözcüsü durumu doğrulayarak şunları söyledi:

Üçüncü taraf veriler hakkında yorum yapamayız ya da bunları doğrulayamayız. Bununla birlikte, DeFi ekosistemiyle daha derin entegrasyona izin verdikleri için Shapella güncellemesinin ardından likit stake token’larının kesinlikle faydalı olduklarına inanıyoruz.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance ise bugün TSİ 11.00’da sunduğu Ethereum 2.0 staking hizmetinin katılımcıları için para çekme işlemlerini başlatmaya hazırlanıyor. Veri platformu Nansen’e göre Binance, ETH çekimleri konusunda en büyük kripto kuruluşlarından biri. Öte yandan ETH çekimleri konusunda aslan payına sahip merkeziyetsiz likit stake platformunun Lido olduğu görülüyor. Platformun Mayıs ayında stake edilen ETH’ler için para çekme işlemlerini başlatmasıyla en büyük altcoin‘in fiyatında bir miktar satış baskısının görülmesi bekleniyor.