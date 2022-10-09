Ralli için umut var mı? Evet, özellikle önümüzdeki hafta kritik öneme sahip.

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Merge heyecanıyla birçok kripto para yatırımcısı ve trader Ethereum satın aldı. Ancak beklenen olmadı. Ethereum fiyatının 2.000 doları geçmesi beklenirken yaşanan olumsuzluklar piyasada yeniden büyük bir satış dalgası başlattı. Ethereum yazı hazırlandığı sırada 2.000 dolar seviyesinin altında bulunuyor. Peki Ethereum rallisi ne zaman başlayacak veya Ethereum rallisi neden başlamıyor? Detayları haberimizde.

Ethereum (ETH)

Altcoin kralı özellikle Merge sonrasında çok fazla satış baskısına maruz kaldı. Ancak Ethereum’un fiyatlarındaki düşüşten sonra bile doğrulayıcıların ilgisi ve geliri farklı bir tablo çizdi. Doğrulayıcıların ilgisini çekmenin Ethereum‘un potansiyeline ulaşmasına yardımcı olabileceği unutulmamalıdır. Aşağıda göreceğiniz üzere Ethereum ağındaki doğrulayıcıların sayısı son 30 gün içinde bir artış yaşadı.

Ethereum’un düşen fiyatlarına rağmen, doğrulayıcılar çalkantılı dönem boyunca yerlerinde kaldılar ve sayıları artmaya devam ettikçe Ethereum ağına olan inançlarını sürdürdüler. Ayrıca ETH fiyatındaki düşüşe rağmen stake gelirleri birkaç gündür artıyor. 8 Ekim itibariyle bu 824 milyon dolara ulaştı. Eğer gelirler artmaya devam ederse doğrulayıcılar stake edilmiş ETH’lerini satmak yerine elde tutmaya daha fazla teşvik edilecektir.

Ethereum Rallisi Ne Zaman?

Glassnode’a göre, Ethereum birden fazla ETH tutan adreslerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dün itibariyle birden fazla ETH tutan adreslerin sayısı 1,5 milyondu. Bu sayı şimdiye kadarki en yüksek ölçüm oldu. Buradaki büyüme bireysel yatırımcıların ilgisinden ziyade Ethereum balinalarının yönelimiyle de ilişkilendirilebilir. 8 Ekim’de, kripto balinalarını takip eden Whalestats tarafından paylaşılan veriye göre Ethereum, ilk 500 ETH balinası tarafından en çok satın alınan ikinci kripto para oldu.

Balinaların artan ilgisi Ethereum’un fiyatlarına çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlayabilir. Diğer bir pozitif gelişme ise Ethereum’un ağ büyümesindeydi. Ethereum’u ilk kez transfer eden yeni adreslerin sayısı arttı yani daha fazla yatırımcı Ethereum’u benimsiyor.

Bununla birlikte, Ethereum‘un Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere (MVRV) oranında son birkaç hafta içinde bir düşüş yaşandı. Bu durum potansiyel yatırımcılar tarafından düşüş sinyali olarak algılanabilir. Yazı hazırlandığı sırada ETH fiyatı %1,4 düşüşle 1.300 dolardan alıcı buluyordu.

13 Ekim tarihinde açıklanacak olan ABD enflasyon verisi altcoinin kralının yeni rallisini başlatabilir. En azından artan yatırımcı sayısı ve balina ilgisi önümüzdeki dönemde bir yükseliş beklentisine işaret ediyor. Fed’in ayağını gazdan çekmesi ve Ethereum’un rallisine başlayabilmesi için Eylül enflasyonunun düşük gelmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.