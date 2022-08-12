ETH’nin yanı sıra, diğer birçok token değer kazandı ve açıklamalara göre Merge’den sonra da ETH’dan daha iyi performans sergileyebilirler.

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Uzun süren çalışmalardan sonra, Ethereum sonunda tam teşekküllü bir proof-of-stake (PoS) blok zinciri olmaya hazır. Ethereum’un yerel tokeni ETH’nin yanı sıra, diğer birçok token değer kazandı ve açıklamalara göre Merge’den sonra da ETH’dan daha iyi performans sergileyebilirler.

Lido DAO (LDO)

Birleşme (Merge) sonrasında Ethereum madencilerinin yerini doğrulayıcılar alacak. Ancak bunun için doğrulayıcıların 32 ETH stake etmesi gerekiyor. Bu büyük stake gereksiniminin ise aracılar için fırsat yarattığı düşünülüyor. Yani ETH’u yetersiz finanse edilen stakerlardan toplayan ve gelirleri Ethereum blok zincirinde doğrulayıcı olmak için bir araya getiren platformlar ön plana çıktı. Lido DAO’nun da bunlardan biri olduğu düşünülüyor.

Lido DAO, Merge’nin resmi akıllı sözleşmesinde kilitli değer açısından lider stake hizmeti olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı bir Merge’ün, Lido DAO hizmetlerine olan talebi artırabileceği düşünülüyor.

Bunun yanında LDO’nun değeri, Ethereum’un Eylül ayında PoS zincirine geçme olasılığını ilk kez açıkladığı zaman sonrasında 14 Temmuz’dan bu yana değeri %200’den fazla arttı. Bu nedenle LDO, Ethereum’un POS’a başarılı geçişinden en fazla fayda sağlayabilecek kripto varlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC), son haftalarda boğaların dikkatini çeken başka bir varlık. Bu durumun Ethereum ağından çıkan madenciler için bir sığınak sağlama potansiyelinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Ethereum Classic, 2016’daki hard fork’un bölünmüş zinciri olduğundan, mevcut PoW Ethereum ağının neredeyse tüm teknik özelliklerini sergiliyor ve bu da onu ETH madencileri için doğal bir sığınak haline getiriyor.

LDO gibi, ETC de 14 Temmuz’da Ethereum’un Birleştirme lansmanı duyurusundan bu yana %200’ün üzerinde ralli yaptı. Bu nedenle, yükseliş trendine devam etme olasılığının Birleşmeden önce ve sonra yüksek olduğu düşünülüyor.

Optimism (OP)

Optimism bir Ethereum roll-,up hizmeti. Başka bir deyişle, zincir dışı toplu işlem verilerini gruplar halinde toplar ve bir fikir birliğine varıldığında sonuçları Ethereum ana ağına geri gönderir.

Katman-2 olarak adlandırılan çözüm, Birleştirmeden sonra Ethereum’un “Roll-up Merkezli Yol Haritasından” yararlanabilir. İlginç bir şekilde, Optimism’in yönetim tokeni OP, Merge çıkış tarihi duyurusundan bu yana yaklaşık %250 arttı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.