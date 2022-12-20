Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Eski Goldman Sachs Yöneticisi Müjdeyi Verdi: Bitcoin’de Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitecek!

Bitcoin (BTC), yeni bir kriz sürecine girerken, yatırımcı da Binance'a yönelik FUD dalgası nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor.
16:00
20 Aralık 2022
Goldman Sachs'tan Bitcoin Destekli Kredi Alan Gizemli Firma Ortaya Çıktı! Dev Borsa İşin İçinde
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC), yeni bir kriz sürecine girerken, yatırımcı da Binance’a yönelik FUD dalgası nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor.

Raoul Pal: ‘Regülasyon, Umut Olacak!’ Hedge Fonları Örneği!

CoinShares‘e göre, kripto fonlarına yapılan yatırımlar geçen hafta 30 milyon dolar düştü ve çıkışlar 14 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin 18 milyon dolar çıkış görürken, Ethereum ise 9 milyon dolar çıkış yaşadı. Real Vision CEO’su Raoul Pal, hedge fonlarının geçmişte yaptığı gibi kripto para piyasasının da felaketlerinden kurtulacağını düşünüyor. Eski Goldman Sachs yöneticisi, önde gelen analistlerden Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda, kurumların hala kripto para piyasasına giriş yapmakla ilgilendiğini ve regülasyon geldiğinde kurumsal yatırımın rekor kıracağını söyledi.

Uzmana göre, geçiş aşamasındayız. Yönetici, piyasasın FTX, Mt. Gox ve Bitfinex gibi krizlerin üstesinden geldiğine dikkat çekti. Pal, bazılarının felaket tellallığı yaptığını iddia etti. Finans piyasalarında 30 yıl geçirdiğini hatırlatan analist, hedge fon örneklerini verdi. Uzman, tarihteki en büyük hedge fon patlamasının yaşandığını ve Fed tüm sistemi kurtarmak zorunda kaldığını belirtti. O zaman herkes, hedge fonlarının Ponzi Şeması olduğunu ve  yatırıma uygun olmadığını iddia etti. Ancak, riskten korunma fonlarının net varlıkları sonraki 7 yılda 5 kat arttı. Ve bu regülasyon sayesinde mümkün oldu. Pal’a göre, kripto para düzenlemeleri hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için daha güvenli bir ortam yaratacak ve bu da piyasalara sermaye akışını tetikleyebilir.

Piyasa, Mart’tan Sonra..!

Yöneticiye göre, bütün anketler bize kurumların hala sektörle ilgilendiğini ortaya koyuyor. Küresel likiditede bir düzenleme ve fiyatlarda bir artış tekrar her şeyi rayına oturtacak. Raoul Pal, Mart 2023’e kadar piyasanın dibini görmeyi ve ardından yavaş bir toparlanmanın başlamasını bekliyor. Bunu Fed’in faiz artırım döngüsünün sonuna bağlıyor. Pal’a göre, Ethereum, BTC‘den daha iyi bir potansiyele sahip.  ABD, FTX krizi sonrası sektörü hedef almaya devam ediyor. SEC başkanı Gary Gensler, kripto para piyasasının menkul kıymetler piyasası için geçerli olan kurallar altında çalışabileceğini söyledi. Bununla birlikte, kripto varlıklarının çok değişken ve spekülatif olduğunu ve yatırımcıları önemli risk altına soktuğunu vurguladı.

CoinGecko‘ya göre, geçtiğimiz yıl boyunca, yılın başında 8.000’den fazla kripto para biriminden 3.300’ü (yaklaşık %40) piyasadan ayrıldı. Solidus Labs’in tahminine göre, 2022’nin başından bu yana piyasada 117.000’den fazla sahte token ortaya çıktı. Ancak, Nijerya, kripto paraları  bir yatırım varlığı olarak tanımayı amaçlıyor. Yeni bir yatırım ve menkul kıymetler kanunu ülke parlamentosundaki ikinci duruşmasını geçti

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Dikkat! Bitcoin’de Kritik Seviye Açıklandı! Kriz Kâhini: Eğer Geçilirse..!
Dikkat! Bitcoin’de Kritik Seviye Açıklandı! Kriz Kâhini: Eğer Geçilirse..!
Son Çöküşü Bilen Analistten Bitcoin ve 3 Altcoin için Uyarı: Bu Senaryoya Hazır Olun!
Son Çöküşü Bilen Analistten Bitcoin ve 3 Altcoin için Uyarı: Bu Senaryoya Hazır Olun!
2023 İçin Uyarı Geldi! 5 Uzman Reuters’e Konuştu: İşte Bitcoin’de Olacaklar!
2023 İçin Uyarı Geldi! 5 Uzman Reuters’e Konuştu: İşte Bitcoin’de Olacaklar!
Usta Analistten Bitcoin İçin “2 Yukarı 2 Aşağı” Analizi!
Usta Analistten Bitcoin İçin “2 Yukarı 2 Aşağı” Analizi!
Dikkat! Bitcoin’in Her Adımını Bilen 2 Analist Uyardı: Bitcoin Bu Senaryoya Hazırlanıyor!
Dikkat! Bitcoin’in Her Adımını Bilen 2 Analist Uyardı: Bitcoin Bu Senaryoya Hazırlanıyor!
Tecrübeli Analistten Bitcoin İçin Ekranlara Sığmayacak Mum Uyarısı!
Tecrübeli Analistten Bitcoin İçin Ekranlara Sığmayacak Mum Uyarısı!
Dikkat! ABD ve Asya’dan 5 Kritik Veri Geldi! Uzmanlar Uyardı: Bitcoin Buraya Gidecek!
Dikkat! ABD ve Asya’dan 5 Kritik Veri Geldi! Uzmanlar Uyardı: Bitcoin Buraya Gidecek!
Kritik Uyarı Geldi! ABD’de Noel Yaklaşıyor! Bitcoin Etkilenecek! İşte Uzman Görüşü ve Çarpıcı Rapor!
Kritik Uyarı Geldi! ABD’de Noel Yaklaşıyor! Bitcoin Etkilenecek! İşte Uzman Görüşü ve Çarpıcı Rapor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022