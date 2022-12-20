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Bitcoin (BTC), yeni bir kriz sürecine girerken, yatırımcı da Binance’a yönelik FUD dalgası nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor.

Raoul Pal: ‘Regülasyon, Umut Olacak!’ Hedge Fonları Örneği!

CoinShares‘e göre, kripto fonlarına yapılan yatırımlar geçen hafta 30 milyon dolar düştü ve çıkışlar 14 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin 18 milyon dolar çıkış görürken, Ethereum ise 9 milyon dolar çıkış yaşadı. Real Vision CEO’su Raoul Pal, hedge fonlarının geçmişte yaptığı gibi kripto para piyasasının da felaketlerinden kurtulacağını düşünüyor. Eski Goldman Sachs yöneticisi, önde gelen analistlerden Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda, kurumların hala kripto para piyasasına giriş yapmakla ilgilendiğini ve regülasyon geldiğinde kurumsal yatırımın rekor kıracağını söyledi.

Uzmana göre, geçiş aşamasındayız. Yönetici, piyasasın FTX, Mt. Gox ve Bitfinex gibi krizlerin üstesinden geldiğine dikkat çekti. Pal, bazılarının felaket tellallığı yaptığını iddia etti. Finans piyasalarında 30 yıl geçirdiğini hatırlatan analist, hedge fon örneklerini verdi. Uzman, tarihteki en büyük hedge fon patlamasının yaşandığını ve Fed tüm sistemi kurtarmak zorunda kaldığını belirtti. O zaman herkes, hedge fonlarının Ponzi Şeması olduğunu ve yatırıma uygun olmadığını iddia etti. Ancak, riskten korunma fonlarının net varlıkları sonraki 7 yılda 5 kat arttı. Ve bu regülasyon sayesinde mümkün oldu. Pal’a göre, kripto para düzenlemeleri hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için daha güvenli bir ortam yaratacak ve bu da piyasalara sermaye akışını tetikleyebilir.

Piyasa, Mart’tan Sonra..!

Yöneticiye göre, bütün anketler bize kurumların hala sektörle ilgilendiğini ortaya koyuyor. Küresel likiditede bir düzenleme ve fiyatlarda bir artış tekrar her şeyi rayına oturtacak. Raoul Pal, Mart 2023’e kadar piyasanın dibini görmeyi ve ardından yavaş bir toparlanmanın başlamasını bekliyor. Bunu Fed’in faiz artırım döngüsünün sonuna bağlıyor. Pal’a göre, Ethereum, BTC‘den daha iyi bir potansiyele sahip. ABD, FTX krizi sonrası sektörü hedef almaya devam ediyor. SEC başkanı Gary Gensler, kripto para piyasasının menkul kıymetler piyasası için geçerli olan kurallar altında çalışabileceğini söyledi. Bununla birlikte, kripto varlıklarının çok değişken ve spekülatif olduğunu ve yatırımcıları önemli risk altına soktuğunu vurguladı.

CoinGecko‘ya göre, geçtiğimiz yıl boyunca, yılın başında 8.000’den fazla kripto para biriminden 3.300’ü (yaklaşık %40) piyasadan ayrıldı. Solidus Labs’in tahminine göre, 2022’nin başından bu yana piyasada 117.000’den fazla sahte token ortaya çıktı. Ancak, Nijerya, kripto paraları bir yatırım varlığı olarak tanımayı amaçlıyor. Yeni bir yatırım ve menkul kıymetler kanunu ülke parlamentosundaki ikinci duruşmasını geçti