Eski Goldman Sachs yöneticisi ve Real Vision’ın CEO’su Raoul Pal, Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin küresel ölçekte büyük bir benimsenme oranına ulaşmasına neden olabilecek katalizörlere dikkat çekti. Pal, makroekonomik belirsizliğe ve ABD’deki yüksek enflasyon oranlarına işaret etti.

Eski Goldman Sachs Yöneticisinden Açıklamalar

Eski Goldman Sachs yöneticisi ve Real Vision’ın CEO’su Raoul Pal, yakın zamanlı konuk olduğu yeni bir Youtube yayınında, lider kripto para birimi Bitcoin‘in küresel ölçekteki benimsenme oranının ilerleyen yıllarda önemli ölçüde artacağını savundu. Makroekonomik belirsizliğe ve ABD’deki yüksek enflasyona dikkat çeken Pal, mevcut şartların kripto para piyasasında satış yönlü bir baskı oluşturmayacağına ve kripto para birimlerinin yüksek bir fiyat performansı ile benimsenme oranında ciddi bir artış gerçekleşeceğine yönelik fikirlerini paylaştı.

Raoul Pal’dan 2022 Yılı Beklentileri

Mevcut makroekonomik belirsizliğe ve ABD’deki yüksek enflasyona dikkat çeken Raoul Pal, Bitcoin’in küresel ölçekteki benimsenmesinde büyük bir artış beklentisi olduğunu dile getirdi. Pal, benimsenme oranındaki bu büyük artışın fiyat performanslarına da önemli ölçüde etki edebileceğini savundu. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) adına beklentilerini de paylaşan Pal, 2022 yılında yüksek fiyat performansı beklediğini belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.