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Endişe Tavan Yaptı! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı: Felaket Geliyor!

Kripto para piyasası 2023'e iyi bir başlangıç yaparken, uzmanlar piyasada satış baskısını artıracak önemli bir riske dikkat çekiyor.
12:50
12 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası 2023’e iyi bir başlangıç yaparken, uzmanlar piyasada satış baskısını artıracak önemli bir riske dikkat çekiyor.

FTX: Yaklaşık 5 Milyar Dolarlık Varlık Satılabilir!

FTX iflasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen, kripto para endüstrisi için sorun henüz bitmedi. Yeni FTX CEO’su John Ray ve ekibi, müşteri kayıplarını telafi etmek için mümkün olduğunca çok likit varlık bulmaya çalışıyor. Dün bildirdiği gibi, ekip yaklaşık 5 milyar dolarlık likit varlık kurtarmayı başardığını açıkladı. FTX’in avukatı Andy Dietderich Çarşamba günü Delaware’deki ABD İflas Mahkemesinde “5 milyar doların üzerinde nakit, likit kripto para birimi ve likit yatırım menkul kıymetleri bulduk” dedi. Daha da dikkat çekici olan şey, Dietderich’in FTX’in değeri 4,6 milyar dolar olan  varlıkları elden çıkarmayı planladığı ve bunun da kripto para piyasasında muazzam bir satış baskısına yol açabileceği yönündeki açıklamasıydı.

Dietderich ayrıca hukuk ekibinin doğru veriler ve kanıtlar oluşturmak için hala çalıştığını, bunun da satışın biraz erteleneceği anlamına gelebileceğini vurgularken, tasfiye memurlarının da sürece kademeli bir yaklaşım izleyebileceğini vurguladı. FTX avukatı ayrıca, bu fonların, Dietderich’in yalnızca 170 milyon dolar olarak tahmin ettiği Bahamalar Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından el konulan varlıkları içermediğini, Bahamalı yetkililerin ise bu rakamı 3,5 milyar dolara kadar çıkardığını ortaya koydu. Dietderich, bunun nedeninin fonların öncelikle likit olmayan FTT token’larından oluşması olduğunu söyledi.

En Çok Hangi Altcoin’ler Etkilenecek?

Coinbase direktörü Conor Grogan, FTX‘in hala hangi altcoin’lere sahip olduğunu belirlemek için tüm cüzdanları incelediğini belirtti. Grogan’a göre en büyük pozisyon, FTX’in 700 milyon dolardan fazlasına sahip olduğu Solana (SOL). Bununla birlikte, Coinbase direktörü, çoğunun kilitli olduğunu ve bu nedenle onları neden saymış olabileceğinden emin olmadığını belirtiyor. Bunu 575 milyon dolar değerinde FTT, 371 milyon dolar değerinde MAPS, 127 milyon milyon değerinde OXY, 90 milyon dolarlık WBTC, 82 milyon dolarlık BONA ve yaklaşık 500 milyon dolar değerinde Solana tabanlı (SPL) token’lar takip ediyor. Aynı zamanda Grogan, 4,6 milyar doların muhtemelen sadece altcoin’ler değil, aynı zamanda Robinhood hisseleri, diğer hisse senetleri ve emlak olduğunu da dikkat çekti.

Bu arada, zincir üstü analiz hizmeti “Lookonchain”, birkaç saat önce “Alameda Research”ten 30 milyon USDC alan cüzdan alan Alameda varlıklarına dikkat çekti. Cüzdan şu anda 100 milyon BIT (46,6 milyon dolar), 41 milyon USDT, 31,8 milyon USDC, 17.177 ETH (24 milyon dolar), 4,6 milyon SUSHI (5,2 milyon dolar), 10 milyon WXRP (3,76 milyon $), 6,86 dahil olmak üzere 167 milyon $ değerinde kripto tutar. milyon RNDR (3,2 milyon dolar) ve 6,86 milyon SRM (1,6 milyon dolar) içeriyor.

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