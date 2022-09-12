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Ethereum (ETH) Merge güncellemesi yaklaşırken, veriler kritik Bitcoin (BTC) metriğinin alarm verdiğini ortaya koyuyor.

Merge: Bitcoin Dominance, Alarm Veriyor!

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.800 dolardan çok uzakta. BTC, an itibariyle 22.230 dolardan işlem görüyor. Bitcoin destekçileri, bu düşüşün arkasında makroekonomik koşullar ve piyasadaki likidite krizinin olduğunu iddia ediyor. Ancak analistlere göre, son günlerde endişe yaratan diğer bir gelişme ise Bitcoin Dominance oranının alarm veren seviyelere düşmesi. Kripto para gazetecisi ve araştırmacı Laura Shin, BTC Dominance oranının %38’de olduğunu vurguluyor. Kritik metrik, Bitcoin tarihinde sadece birkaç kez bu kadar düşük seviyelere geriledi. Analiste göre, Ethereum (ETH) Merge güncellemesi yaklaştıkça Bitcoin piyasadaki hakimiyeti azalıyor.

Piyasadaki kripto para birimlerinin sayısı arttıkça Bitcoin için rekabet de artıyor. Bitcoin, iş kanıtı (PoW) mekanizması ve enerji tüketimi nedeniyle çok eleştiri alıyor. Aynı mekanizmayı kullanan Ethereum, hisse kanıtı (PoW) sistemine geçerek büyük bir devrim yapmış olacak. Enerji tüketiminin yüzde 99 azalması bekleniyor. Shin’e göre, Ethereum Merge sayesinde rekabette birkaç adım öne geçti.

Kurumsal Yatırımcı, Ethereum’a Yönelecek

Bitcoin destekçileri, iş kanıtının bir blok zincirin merkeziyetsizliğini güvence altına alan tek mekanizma olduğunu savunuyorlar. Aslında, Ethereum, Merge güncellemesinden sonra potansiyel merkezileşme ve sansür sorunları konusunda çok fazla eleştiri alıyor. Cyber ​​Capital’in kurucusu Justin Bons, BTC’nin rakiplerine kıyasla çağın gerisinde kaldığına inanıyor. Yönetici, sansür direnci ve merkeziyetsizlik ilkelerinin Bitcoin’in rakipleri tarafından daha çok önemsendiğine inanıyor. Uzman ayrıca BTC’nin diğer kripto para birimlerine kıyasla birleştirilebilirlik ve programlanabilirlik eksikliğini de eleştiriyor. Bons ayrıca Bitcoin’in uzun vadeli güvenlik modelinin kırıldığını düşünüyor.

Bons’a göre, BTC’nin başarısızlığı, bir dizi kötü yönetişim seçeneği nedeniyle 2017’de başladı. Ethereum, piyasa hakimiyeti açısından BTC’ye en yakın rakip. Bununla birlikte, Bitcoin ve Ethereum’un hakimiyeti arasında yüksek bir korelasyon var. Bitcoin’in düşüşüyle ​​birlikte Ethereum’un hakimiyeti de azaldı. Veriler, ayrıca Cardano‘nun (ADA) da Vasil Hard Fork sayesinde büyük ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Chainalysis raporuna göre, özellikle staking ödüleri ve enerji konusu nedeniyle kurumsal yatırımın Ethereum’a yönelmesi bekleniyor. Bu, uzun vadede ETH fiyatı için önemli bir katalizör.