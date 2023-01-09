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Endişe Büyüyor! 5 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: 2 Yeni Felaket Bitcoin’i Yerle Bir Edecek!

Bitcoin (BT) yatırımcısında umutlar yeniden filizlenirken, önde gelen 5 analist BTC fiyatına dair görüşlerini paylaştı. 
16:55
9 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BT) yatırımcısında umutlar yeniden filizlenirken, önde gelen 5 analist BTC fiyatına dair görüşlerini paylaştı.

Gemini ve İflas Söylentileri!

Bitcoin yeniden 17.000 doları geçerken, piyasada farklı sesler yükselmeye devam ediyor. FTX krizinin yarattığı domino etkisi devam ederken, uzmanlar yeni iflasların daha büyük sarsıntılara yol açabileceğini vurguluyor. Ancak biryanda da olumlu gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor. CrptoQuant verilerine işaret eden popüler analist CryptoBitcoinChris, balina satışının Aralık ayından bu yana düştüğünü ve bunun potansiyel olarak bir trend ve piyasa duyarlılığı üzerinde olumlu etki oluşturduğunu belirtti. Önde gelen analistlerden Crypto Tony, Twitter takipçilerine gün içinde yaptığı bir güncellemede “17.300 dolar ila 17.500 dolar hedefime doğru gidiyoruz” açıklamasını yaptı.

Ticaret şirketi Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe de aynı şekilde iyimser bir tablo çizdi. Ancak, sektördeki krizlere dikkat çeken uzman, BTC’nin önüne engeller çıkaracağı konusunda uyardı. Poppe’ye göre, önümüzdeki hafta toplanmaya devam edeceğiz, ancak muhtemelen kripto para borsası Gemini‘ye yönelik iddialar nedeniyle ortaya çıkabilecek FUD dalgası, BTC fiyatını olumsuz etkileyebilir.

DCG: Bitcoin ve Yeni Felaket!

Glassnode’un önde gelen on chain analisti Checkmate, DCG‘ye dikkat çekti. Hakkında iflas söylentileri çıkan Genesis’in çalışanlarının %30’unu işten çıkardığı iddialarının ardından Genesis’in ana şirketi Digital Currency Group’un (DCG) da şirketin bir yan kuruluşunu kapattığı iddia edildi. Bu gelişmeler yakından izlenirken, uzmanlar satış baskısı konusunda uyarıyor. Checkmate, düşük volatilite nedeniyle Bitcoin’in stablecoin gibi hareket ettiğini belirtti. Önde gelen platformalrdan Invest ve Prosperity  yazarı Justin Herberger de DCG’ye dikkat çekti. Uzmana göre, şirket iflas ederse Bitcoin % 20 oranında değer kaybedebilir. Bu, BTC‘nin 14.000 doların altına düşeceği anlamına geliyor.

Makro ekonomik faktörler de etkili olmaya devam ediyor.  Yıllık enflasyon oranı, Haziran 2022’de Amerika Birleşik Devletleri için %9,1 ile rekor seviyeye ulaştı. Benzer şekilde, Euro Bölgesi’nde enflasyon da Ekim ayında %10,6 ile rekor seviyeye ulaştı. ABD Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve diğer birçok merkez bankası, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için 2022’de temel faiz oranlarını artırdı. Piyasalar daha yüksek faiz oranlarına göre ayarlandığından kripto para fiyatları darbe aldı.

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