Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Glassnode'un Bitcoin (BTC) için sağladığı veriler dikkatle takip edilirken, özellikle bir metriğin BTC için alarm verdiği görüldü.

Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatında olası yönü saptamak isteyen yatırımcılar ve trader’lar birden fazla teknik ve temel veriyi yakından takip ediyor. Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Glassnode’un sağladığı veriler dikkatle takip edilirken bir verinin gösterdiği eğilim BTC yatırımcılarını korkutuyor.

Bitcoin Madencilik Zorluğu

Bitcoin’in hashrate’i geçtiğimiz ay ve daha uzun bir süredir madencilerin güçlü fiyat düzeltmesinin ortasında operasyonlarını sürdürmek için mücadele etmesiyle düşüşe geçti. Şu anda Bitcoin ağının bir yılı aşkın bir süredir en büyük madencilik zorluğu ayarlamasını görmesi bekleniyor.

Glassnode, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bitcoin protokolü 2021’in Temmuz ayından bu yana en büyük aşağı yönlü ayarlama olan madencilik zorluğu ayarlamasını gördü ve madencilik zorluğu yüzde 7,3 oranında düştü. Kripto para fiyatlarındaki düşüş, artan enerji maliyetleri ve borç yükleri göz önüne alındığında madencilik sektörü aşırı stres altında.” notuyla durumun vahametine dikkat çekti.

Ek olarak, hash ribbon göstergesi Bitcoin’in yeni bir fiyat düşüşüyle karşı karşıya görebileceğini gösteriyor. Glassnode yayımladığı raporda şunları belirtti:

Bu zorluk ayarlaması, düşen Bitcoin hashrate’ine yanıt niteliğindedir. Bu durum, 30DMA’nın 60DMA’nın altına inmesiyle yani hash ribbon’ların bir kez daha birbirini kesmesiyle sonuçlandı. Hash ribbon’un son kesişimi 2022’nin Haziran ayının başında görüldü.

Yukarıdaki grafikten de görülebileceği gibi, hash ribbon’un birbirini keserek tersine döndüğü son iki seferde Bitcoin önemli bir fiyat düşüşüyle karşı karşıya kaldı. Ancak bu durumun her zaman fiyat düşüşüyle sonuçlanmadığını not etmek gerekiyor.

Bitcoin Para Girişleri ve Çıkışları

Bitcoin geçen hafta Çarşamba günü Fed‘in faiz artırımlarını yavaşlatacağı haberi üzerine yükselmiş, BTC fiyatı 17 bin 500 dolara kadar çıkmıştı. Ancak, o zamandan beri fiyat geri çekildi ve tekrar 17 bin doların altına geriledi. Şu an için Bitcoin’de 16 bin dolar güçlü bir destek ve bu yazının hazırlandığı sırada en büyük kripto para 17 bin doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Fiyatın önemli seviyelerin üzerinde kalması beklendiği gibi para giriş ve çıkışlarına da yansıyor. Glassnode’un raporuna göre, kripto para tarihindeki en büyük kaldıraç azaltma olaylarından birinin ardından Bitcoin’in gerçekleşmiş değeri 2021’in Mayıs ayından bu yanaki en büyük para girişi temizliğine neden oldu ve para girişi sıfırlamasının devam ettiği sinyalini verecek şekilde azaldı.

Öte yandan, Bitcoin’in mikro cüzdanları da son derece sıra dışı bir davranış sergiliyor. Geçen ay FTX‘in çöktüğü haberinden bu yana erken biriktirme belirtileri gösteren bu cüzdanların sayısı son iki haftada hızla düştü.