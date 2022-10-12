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En Son 2021’de Görüldü! Bitcoin’de Hem Heyecanlandıran Hem de Korkutan Eğilim

Altcoin Sherpa, Bitcoin'in (BTC) en son 2021'in Temmuz ayında boğa koşusu öncesinde gösterdiği fiyat eğilime benzer bir eğilim gösterdiğini söyledi.
14:00
12 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin‘in (BTC) en son 2021’in Temmuz ayında boğa koşusu öncesinde gösterdiği fiyat eğilime benzer bir eğilim gösterdiğini söyledi.

“2021 Yazına Benzer Bir Eğilim Gösteriyor”

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, 10 binden fazla Youtube abonesine, en büyük kripto paranın 100 günden uzun bir süre boyunca benzer bir fiyat aralığında hareket etmesinin ardından dibe vurma sürecine girdiğini iddia etti.

Analist, iddia edilenin aksine fiyat hareketliliği bakımından BTC‘nin 6 bin dolar seviyelerinde seyrettiği ve 3 bin dolar civarına düştüğünü görmeden önce bazı ralliler yaptığı 2018’den farklılıklar gösterdiğini belirtti. Bunun yerine, 2021’in yazında güçlü bir boğa koşusuna neden olan bir dibe vurma sürecine benzer fiyat hareketleri yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şahsen genel olarak dibe vurma sürecinin devam ettiğini düşünüyorum. Yine de biraz daha aşağı gidersek şaşırmam. Ancak bu aralığın genel olarak geri kazanıldığını görmek isterim. Peki neden bunun bir tür dibe vurma yapısı olduğunu düşünüyorum derseniz, kişisel olarak bunun fiyatın 6 bin dolar seviyelerde olduğu günlerdeki gibi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 6 bin dolar seviyelerinde bunun gibi net tepe ve dip oluşumları bulunuyor. Ve mevcut fiyat hareketleri 2021 yazında bu tür bir konsolidasyonda gördüğümüze benzese de şu anda çok daha sıkı bir fiyat hareketleri söz konusu.

Yüzde 25’lik Düşüş Senaryosu

Altcoin Sherpa, dibe vurma sürecinin 19 bin dolar aralığında ne kadar süreceğine dair bir tarih veremeyeceğini, ayrıca fiyatın yüzde 25 daha düşmesi durumunun kendisini şaşırmayacağını da ekliyor:

Bunun daha ne kadar süreceğini bilmiyorum. Bir süre daha böyle devam edebilir. Hala 16 bin dolara kadar düşebiliriz. Biliyorsunuz fiyat, aşağıya inip sonra bu aralığa geri döndüğümüz böylesine bir volatilitenin yaşandığı gibi bir şey olabilir. Kuşkusuz, bu durumun gerçekten de devam edeceği noktaya kadar sürmesi mümkün. Ancak bana göre bu aralıkta ne kadar uzun süre kalırsak o kadar iyi çünkü konsolidasyon genel olarak uzun zaman alır ve Bitcoin’in dibe vurma süreci de uzun zaman alıyor. Bu yüzden 19 bin doların dip fiyat olduğunu söylemiyorum. Hala daha düşebilir. Belki 16 bin dolara kadar yani yüzde 20-25 oranında ya da buna benzer bir oranda düşebilir diyebilirim. Ama ben şahsen 10 bin dolara kadar düşmeyeceği kanaatindeyim.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında ABD doları karşısında 19 bin 172 dolardan alınıp satılıyor. Öte yandan 21milyon.com’un verilerine göre Türk lirası karşısında 360 bin 974 liradan işlem görüyor.

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