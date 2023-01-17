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Bitcoin (BTC) 21.000 doları geçmeyi başarırken, uzmanlar ayı piyasasının henüz bitip bitmediği sorusunu yanıtlıyor.

Bitcoin, Bu Seviyenin Üzerinde 1 Ay Kalmalı!

Bitcoin, 21.000 doları başarıyla geçtikten sonra yeni bir haftaya güçlü bir şekilde başlıyor. CoinMarketCap verilerine göre, lider kripto para birimi hafta sonu 21.345,25 doları gördü. Bu seviye, FTX’in iflasa sürüklenmesinin hemen ardından kaydedilen 52 haftanın en düşük seviyesi olan 15.599 dolardan %37 daha yüksek. Tüm bunlar, ayı piyasasının nihayet sona erebileceğine dair iyimserliği artırdı. Önde gelen analistlerden Connor Stepthton’a göre bunun doğrulanması için BTC‘nin en az bir ay boyunca 18.718 doların üzerinde kalması gerekecek.

Korku ve Açgözlülük Endeksi, Pazar günü 52 ile dokuz aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşarak ”nötr” bölgesine geçti. Bu, BTC‘nin son yedi gün içinde %20 ve sene başından bu yana %27 değer kazanmasından kaynaklanıyor. Ancak resesyon korkuları küresel ekonomiyi tehdit etmeye devam ettiği için BTC’nin bu kazanımları elinde tutacağına dair hiçbir garanti yok. Daha da kötüsü, bir dizi büyük kripto para şirketi hala iflasın eşiğinde.

1 Şubat Neden Önemli?

Uzmana göre, kısa vadede, Bitcoin’in son zamanlardaki yükselişinin yatırımcılar arasında bir “FOMO”ya yol açacağını iddia edebilirsiniz. Veriler, bunun Bitcoin‘in 2020’den bu yana, yıla en güçlü başlangıcı olduğunu gösteriyor. Borsadaki analistler, ABD Tüketici Fiyat Endeksi’nin Aralık’ta %6,5’e düşmesiyle birlikte Federal Rezerv’in faiz artırımlarından geri adım atacağından emin olurken, bu tür bir iyimserliğin erken olduğunu iddia edebilirsiniz. Gerçek test, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarının yükselip yükselmeyeceğini ve ne kadar artacağı 1 Şubat’ta kesinlik kazanacak.

Önde gelen analitik şirketi Glassnode’a göre, Bitcoin‘in mevcut döngüde zaten bir fiyat tabanı oluşturdu. Glassnode verilerine göre Bitcoin, 2018-2019 ayı döngüsünde 200 günlük hareketli ortalamasının 386 gün altında kaldı ve ardından yükseldi. Benzer şekilde BTC son döngüde bu seviyenin altında 381 gün geçirdi. BTC, şimdi bunun üzerine çıkarak bu gidişatı tersine döndürmeyi başardı. Geçen hafta Bitcoin, birçok analistin inanamadığı büyük bir ralli sergiledi. Cumartesi günü Bitcoin birkaç saat içinde 20.000 doların altından 21.000 dolara yükselmeyi başararak heyecan yarattı.