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En Kötüsü 2x Yaptı! Bu 3 AI Altcoin’inde Meraklı Bekleyiş! Yeni Rekorlar Yolda!

AI (Yapay zeka) terimi, OpenAI tarafından geliştirilen ve viral olan sohbet robotu ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana dünyayı ve kripto para piyasasını salladı. Popülerlikteki büyük artışla birlikte AI teknolojisiyle ilişkili altcoin'lerde hızla yükseldi. İşte yeni rekorlar kırması beklenen 3 yapay zeka altcoin'i.
08:16
9 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

AI (Yapay zeka) terimi, OpenAI tarafından geliştirilen ve viral olan sohbet robotu ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden bu yana dünyayı ve kripto para piyasasını salladı. Popülerlikteki büyük artışla birlikte AI teknolojisiyle ilişkili altcoin’ler belirsiz piyasa duyarlılığına rağmen önemli yükselişler yaptı. Bu nedenle, bugün gelecekteki potansiyellerini kontrol etmek amacıyla en iyi yapay zeka altcoin‘lerinden bazılarını analiz edeceğiz.

Graph Token (GRT)

Şu anda Graph Token, trend olan AI konusunun ve alt konuların etkisi altında ve Graph token fiyatı 1 Şubat’tan bu yana büyük bir yükseliş kaydetti. Dahası, 7 Şubat’ta altcoin’in fiyatı 0,15 dolardaki boyun çizgisi direncinde güçlü bir kırılım yaptı. Bu yüksek hacimli kırılım, alıcıların daha yüksek seviyeleri geri kazanma konusundaki güçlü kararlılığını gösteriyor. Bu yazının hazırlandığı sırada GRT fiyatı 0,171  dolardan işlem görüyor ve kırılan direnç seviyesini yeniden test etmek için küçük bir geri çekilmeyle karşı karşıya..

GRT‘nin fiyatı 0,15 doların üzerinde sürdürülebilirlik göstererek kalacak olursa alıcılar bir giriş fırsatı arayabilir. Bu nedenle, ideal bir yükseliş senaryosunda bu yeniden test sonrası başlayacak ralli ile altcoin’in fiyatının yüzde 47,5 yükselerek 2,5 dolardaki psikolojik dirence ulaşması beklenebilir..

Oasis Network (ROSE)

GRT token’ına benzer şekilde, ROSE da yuvarlanan bir dip formasyonu oluşturma sürecinde. Bu altcoin’in fiyatının 1 Ocak’tan bu yana piyasa değerini iki katına çıkarması ve şu anki fiyatı olan 0,068 dolara ulaşmasıyla sonuçlandı.

Şu an itibariyle ROSE fiyatı 0,0725 dolardaki yerel direnci kırmak için güç mücadelesi veriyor. Satış baskısı devam edecek olursa altcoin yatırımcıları 0,059 dolardaki desteği yeniden ziyaret etmek için küçük bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabilir. Böylece yükseliş ivmesi yenilendiğinde, altcoin toparlanmaya devam edebilir ve alıcılar yüzde 68 büyüme potansiyeli ile 0,116 dolardaki boyun çizgisi direncini kırmak için fiyatın yükselmesini bekleyebilirler.

Fetch.ai (FET)

Fetch.ai (FET) coin, yuvarlanan dip formasyonunun bir başka klasik örneğini gösteriyor. Bu formasyonun kendisi trendin tersine döndüğünün ve yükseliş momentumunun kademeli olarak arttığının bir işaretidir. Dolayısıyla, bu yükseliş formasyonuna ve yapay zeka ile ilgili altcoin’lere yönelik artan talebe yanıt olarak FET fiyatı 1 Ocak’taki en düşük seviyesinden yüzde 500 yükselerek 0,545 dolardaki güçlü direncine ulaştı. Bununla birlikte, altcoin’in fiyatı yukarıda belirtilen dirence ulaştıktan hemen sonra düştü ve bu fiyatın kısa sürede çok fazla değer kazandığı düşünüldüğünde son derece anlaşılabilir bir durum.

FET, bu yazının hazırlandığı sırada 0,445 dolardan işlem görüyor ve 0,436 dolardaki desteğini yeniden test ediyor. Satış baskısı devam edecek olursa altcoin’in fiyatı gelecekte 0,305 dolar veya 0,25 dolar desteğine gerileyebilir ve bu geri çekilme yatırımcılara alım fırsatı verebilir.

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