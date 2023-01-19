Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı, 20.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerinde işlem görürken, 5 kritik metrik BTC’nin bir sonraki hamlesine dair somut ipuçları veriyor.

Erken Boğa Döngüsü!

Bitcoin’de 14 gündür devam eden ralli, sona erdi. Uzmanlara göre, 5 zincir üstü gösterge Bitcoin’in erken bir boğa döngüsüne girebileceğinin sinyalini veriyor. ABD yönetimi, Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato’yu kara para aklamakla suçlarken, kripto para piyasası da FUD nedeniyle ivme kaybetti. ABD Adalet Bakanlığı, Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato’nun Rus uyruklu Üst Yöneticisi Anatoly Legkodymov’u yasa dışı fonları transfer etmekle suçladı. Sektördeki yeni krizler ve makro faktörler BTC fiyatı üzerinde etkili olurken, bu süreçte zincir üstü metrikler de kritik önem teşkil ediyor. Analitik şirketi CryptoQuant‘ın zincir içi verilerine göre, Bitcoin fiyatı erken boğa piyasası döngüsüne girdi ve önümüzdeki birkaç gün içinde umut verici bir ivme ile muhtemelen daha da yükselecek. Güncel verilere göre, yatırımcılar risk almaya başladıkça spottan türev borsalara Bitcoin hareketleri arttı. Trader’lar genellikle piyasadaki risklerini artırmak için BTC’lerini türev borsalara aktarırlar. Bu, piyasadaki toparlanma sırasında daha fazla kar elde etmelerine yardımcı olur.

Önemli metriklerden bir de MVRV Oranı. Metrik, Bitcoin fiyatının değerinin altında mı yoksa üzerindemi olduğunu gösterir. Metrik, Bitcoin’in piyasa değerinin (piyasa fiyatı) gerçek piyasa değerine bölünmesiyle elde edilir. Şu anda MVRV 1,07 ve 365 günlük hareketli ortalamanın (turuncu çizgi) yakınında hareket ediyor. Analistlere göre, bu Bitcoin’in yeni bir yükseliş trendi başlatmak üzere olduğunu gösteriyor. Diğer bir önemli gösterge ise Net Gerçekleşmemiş Kar/Zarar oranı. Metrik, Bitcoin sahiplerinin ortalama kar marjını gösterir. Metrik, 365 günlük hareketli ortalamaya yakın ve erken bir boğa piyasası döngüsüne işaret ediyor.

Kritik Metrik Yakından Takip Edilmeli!

Diğer önemli bir metrik ise Puell Multiple. Metrik, yeni ihraç edilen Bitcoin’lerin günlük dolar değerinin bir yıllık hareketli ortalamalarına oranıdır. Şu anda, Bitcoin fiyatı 365 günlük hareketli ortalamasının güçlü bir şekilde üzerinde kaldığı için gösterge pozitif bir trende geçiş gösteriyor. CryptoQuant, Kâr ve Zarar Endeksi göstergesi, MVRV oranı, Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar ve SOPR metriklerini tek bir Bitcoin değer göstergesinde birleştirir. Kâr ve Zarar Endeksi, endeks (koyu mor çizgi) 365 günlük hareketli ortalamayı (açık mor çizgi) geçtiğinden erken bir Bitcoin boğa piyasası döngüsüne işaret ediyor.

Bitcoin fiyatı, son 24 saatte yaklaşık %2 düştü ve an itibariyle 20.774 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik en düşük ve en yüksek seviyeleri ie sırasıyla 20.541 dolar ve 21.564 dolar. Ayrıca son 24 saatte işlem hacminin %21 artması ilginin arttığına işaret ediyor. Uzmanlara göre, yatırımcılar ABD dolar endeksini (DXY) takip etmeli. DXY’nin mevcut piyasa koşullarında 102’nin altına düşmesi, Bitcoin fiyatındaki ralliyi teyit edecektir.