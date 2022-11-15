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En Büyük Bitcoin Boğası İsyan Etti! Artık Bunu İstemiyorum!

Kripto paralarda son 2 saatin hızlı özeti ve en büyük Bitcoin balinasının isyanını ele alıyoruz.
23:34
15 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcılarının yakından tanıdığı eski kripto düşmanı yeni Bitcoin boğası isim artık isyan etti. Milyarlarca dolarınız Bitcoin’de olsaydı muhtemelen siz de isyan ederdiniz. Nitekim ünlü milyarderin şirketinin kaderi de bu gelişmelere bağlı. Peki isyan ettiği şey ne, piyasada neyi bekliyor? Kripto para piyasalarındaki son gelişmeler ve daha fazlası.

Kripto Paralarda Son Durum

Yatırımcılar bugün oldukça hızlı bir gün yaşıyor. Savaş, iflaslar, duyurular ve daha fazlasını tek tek CoinTürk üzerinden duyurduk. Detaylara son dakika bölümünden ulaşabilirsiniz. Kısa bir özet geçmemiz gerekirse son 2 saatte şunları oldu.

  • Fed üyesi Barr kripto paralar için bir rehber açıkladıklarını duyurdu. Bitcoin yükseldi.
  • BlockFi ve Salt iflas hazırlığında haberleriyle Bitcoin 17.000 doların altına düştü.
  • Polonya’ya 2 Rus füzesi düştüğü iddia edildi ve Bitcoin 16.500 dolar seviyelerine indi.
  • Şimdi Polonya’ya düşen şeyin, Ukrayna tarafından vurulan bir Rus füzesi olduğu iddia ediliyor. Bitcoin yeniden 16.800 dolarda.

Bu ara da ABD Senato’sunda FTX iflasının sonuçları tartışılıyordu. Kripto para piyasalarını kapsamlı bir regülasyon bekliyor ve FTX çöküşü bunu hızlandırmış olabilir.

Bitcoin Boğası İsyan Etti

Günün hızlı özetini Binance açıklamalarını ve diğerlerini es geçerek tamamladıktan sonra en büyük Bitcoin boğası Saylor’un son röportajına göz atalım. Saylor son derece gergin ve duruma artık isyan ediyor. Belki de 13.500 dolarlık tasfiye fiyatı söylentileri gerçektir? Saylor kesinlikle Bitcoin’in daha fazla düşmesini istemiyor.

CNBC’ye verdiği bir röportajda Saylor, kripto borsası devi FTX’in çöküşünün, Bitcoin’in gücünü vurgularken alanda faaliyet gösteren merkezi varlıkların zayıflığını ortaya çıkardığını söylüyor.

“Bence FTX’in çöküşü Bitcoin‘in erdemlerini vurguladığı kadar kripto ekosisteminin kırılganlığını da ortaya koyuyor. Bitcoin, bir ihraççı olmadan kendi kendinize saklayabileceğiniz bir emtia. Piyasadaki tüm kripto tokenların büyük çoğunluğu, düzenlenmemiş borsalarda işlem gören kayıtsız menkul kıymetlerdir ve oldukça merkezidirler. Peki ne yanlış gidebilir? Bu hafta kayıtsız bir borsada işlem gören merkezi bir tokenın patlaması halinde nelerin ters gidebileceğini gördük. Bence Bitcoin maksimalistleri bunu uzun zamandır tahmin ediyordu. Tüm Bitcoin maksimalistleri adına konuşacak olursam, kripto ile işlevsiz bir ilişkiye hapsolmuş gibi hissediyoruz ve bundan kurtulmak istiyoruz.”

6 Kasım’da Binance CEO’su Changpeng Zhao, FTX’in yerel varlığı olan firmanın FTT Token’larını tasfiye etme planlarını açıkladı. O sırada Bitcoin 21.322 dolardan işlem görüyordu. Changpeng Zhao’nun duyurusu FTX’te bir bankrun tetikledi ve ardından kripto piyasalarında bir satış olayını ateşledi. FTX’in iflas başvurusundan bir gün önce Bitcoin 2022 yılının en düşük seviyesi olan 15.546 doları gördü.

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