2005 yılında kurduğu SkyBridge Capital’in CEO’luğunu yapan Anthony Scaramucci, kripto piyasa piyasası için olumlu tablo çizmeye devam ediyor. Scaramucci, verdiği son röportajda kripto paraları çevreleyen güçlü inovasyonun günün birinde kripto para piyasasına trilyonlarca dolar çekeceği şeklinde dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Kripto Paraların Benimsenmesinde Rekor Artış Bekliyor

Podcast yapımcısı Brian Rose’un London Real’ine konuk olan Scaramucci, kripto paraların geleneksel finansal sistemlerinden daha verimli ve uygun maliyetli olma potansiyeline sahip olduğunu, bu nedenle kripto paraların nihayetinde çok daha geniş bir benimsenme göreceğine inanıyor.

Ünlü hedge fon yöneticisi, Web3 ve metaverse konusunda yaptığı yatırımlarla bilinen yatırım şirketi Andreessen Horowitz’in kurucu ortağı Marc Andreessen‘in kripto para ve Blockchain teknolojisinin geleneksel finans sistemini nasıl altüst edebileceğini açıkladığı ifadelerine atıfta bulunarak şunları söyledi:

Blockchain, kripto para ve Web3 internetin kendisinden daha büyük olabilir. Eğer gerçekten neler olduğunu anlayacak olursanız ve Netscape tarayıcısını icat eden ve Web1’in büyük bir parçası olan Marc Andreessen bunu benden daha iyi açıkladı ve “Tamam, bu Web1’den daha büyük ama neden? Çünkü işlemlerin gerçekleştirilmesinde aracıları ortadan kaldıracak. Üçüncü tarafları sistemin dışına çıkaracak. Bir zamanlar bankalar ve diğer aracılar tarafından tahsil edilen ücretlerin teknoloji çok iyi olduğu için tahsil edilemeyeceği pek çok maliyetsiz şey gerçekleşecek.” dedi. Birbirimize güvenmiyoruz ama eğer birbirimize güvenmemizi gerektirmeyen bir teknolojiye sahip olursak ve benim sana, senin de bana üçüncü bir taraf olmadan varlık transferi yapabildiğin bu güvene dayalı olmayan ikili sisteme sahip olursak, gülünç düzeydeki işlem maliyetleri ve gülünç düzeydeki ekonomik yenilik ortaya çıkacaktır.

Scaramucci: Toplam Piyasa deperi Birkaç Yıl İçinde 4 Kat Artacak

Scaramucci’ye göre, kripto para piyasasının toplam değeri sadece birkaç yıl içinde şu anki değeri olan 1.172 trilyon doların dört katından fazla artarak 5 trilyon dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

SkyBridge Capital CEO’su bu beklentisini “Size şunu söylemek için buradayım; bundan beş yıl sonra ya da 10 yıl sonra borsalar daha yüksek seviyelerde olacak. Nasdaq endeksi daha yüksek olacak. Kripto para piyasasında ise daha büyük bir büyüme olacak. Ark Invest CEO’su Cathie Wood’un ortaya koyduğu fiyat öngörüsü muhtemelen gerçekleşecek. 900 milyar dolarlık toplam piyasa değeri önümüzdeki birkaç yıl içinde 3 trilyon, 4 trilyon ya da 5 trilyon dolara çıkabilir. Ben de bunun bir parçası olmak istiyorum.” şeklinde açıkladı.

Kripto para piyasasının toplam değerinin 3 trilyon dolara dayandığı 2021’de en büyük kripto para Bitcoin‘in fiyatı neredeyse 69 bin dolarla rekor kırmıştı. Piyasa değerinin Scaramucci’nin öngördüğü seviyelere çıkması en büyük BTC’nin yeni rekor seviyelere, çok beklenen 100 bin dolar ve ötesine geçmesi anlamına geliyor.