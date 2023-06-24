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Kurumsalların kripto paralara ilgisi artıyor. Daha da önemsi bir ilgi patlaması için net biçimde altyapı hazırlanıyor. Bu heyecan verici çünkü şimdiye kadar kriptoya çılgınca yatırım yapan birkaç popüler şirket vardı ve bunlar da tüm kaderlerini kriptoya bağladı. Onlardan biri Ark Invest ve pes edecek gibi görünmüyorlar.

Tesla Sat Coinbase Al

Geçtiğimiz hafta Ark Invest, Tesla’daki pozisyonunu azalttı. Firma eş zamanlı olarak Coinbase ve Robinhood’a yaptığı büyük yatırımlarla kripto hisse senetlerini satın almak için harekete geçti. Teknoloji odaklı yatırım yönetimi şirketi, Borsa Yatırım Fonları (ETF’ler) aracılığıyla bir dizi büyük kripto hisse senedini elinde tutuyor. Bu ayın başlarında Coinbase gibi kripto borsalarının değer kaybetmesinin ardından, hisse fiyatları geçtiğimiz hafta toparlandı.

Ark Innovation ETF ve Ark Next Generation Internet ETF aracılığıyla Ark’ın özel sermaye fonları geçtiğimiz hafta yaklaşık 16 milyon USD değerinde Tesla hissesini elden çıkardı. Elbette firma Tesla’ya hala büyük ölçüde yatırım yapıyor. Ancak Ark’ın elektrikli araç üreticisinden kısmen elden çıkarma hamlesi, teknoloji hisselerine yönelik soğuma hissiyatını yansıtıyor. Bu yıl %140 artan hisseler için uzmanlar düşüşün yakında başlayacağı yorumları yapıyorlar.

Kripto Hisselerine İlgi Artabilir

Orta vade için en iyi hikaye borsa düşerken kriptonun BlackRock ve diğerlerinin desteğiyle hızla yükseldiği ortamdır. Nitekim birkaç gündür bunun provası diyebileceğimiz hareketler görüyoruz. Toparlanma dikkat çekici. Barclays analisti Dan Levy, Çarşamba günü yatırımcılara gönderdiği bir notta Tesla hisseleriyle ilgili düşüş beklentisini yazdı.

“Hisse senedinin son rallisinin en iyi piyasanın mevcut yapay zeka odaklı tematik ticareti ile açıklanabileceğine inanıyoruz. Ancak hisse senedinin ralliye katılmasına şaşırmasak da kenara çekilmenin ihtiyatlı olacağına inanıyoruz”.

Benzer şekilde, Perşembe günü Morgan Stanley analisti Adam Jonas da Tesla’yı eşit ağırlığa düşürdü.

Tesla’nın yanı sıra Ark, bu hafta bir dizi başka mavi çipli teknoloji hissesini de sattı. Örneğin, Cuma günü Shopify’daki 78.676 hisseyi 5 milyon doların üzerinde bir değerle elden çıkardı. Yatırım yönetim firması ayrıca online spor bahisleri şirketi DraftKings’teki hisselerini de azalttı.

Ark Invest, büyük teknoloji şirketlerindeki pozisyonlarından kısmen çıkarken, kripto sektöründeki yatırımlarını ikiye katladı. Firma birkaç Amerikan kripto firmasında önemli hisselere sahip. Grayscale Bitcoin Trust’a yapılan büyük yatırım sayesinde Ark’ın ARKW fonu da BTC’ye önemli ölçüde yatırım yapıyor. Ark’ın kripto varlıklarının başında Jack Dorsey’in Block Inc yatırımları ve kripto borsası Coinbase geliyor. Firma, Coinbase’in dördüncü en büyük hissedarı konumunda.

Eğer beklenen en iyimser senaryo gerçekleşirse Tesla ve diğer devler düşüş yaşarken kripto hisseleri ilgi patlaması görebilir. En azından Ark bu ihtimale hazırlanıyor gibi görünüyor.