Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’den Dikkat Çeken Bitcoin Açıklaması

El Salvador'da Bitcoin'in (BTC) benimsenmesi için gösterdiği çabalarla tanınan Devlet Başkanı Nayib Bukele, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
09:01
17 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

El Salvador‘da Bitcoin’in (BTC) benimsenmesi için gösterdiği çabalarla tanınan Devlet Başkanı Nayib Bukele, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bukele, her gün bir Bitcoin alacaklarını ilan etti.

“Her Gün Bir Bitcoin Alacağız”

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir Bitcoin açıklamasında bulundu. Bukele, yaptığı açıklamada “Yarından itibaren her gün bir Bitcoin alacağız.” dedi. En büyük kripto para konusundan bir süredir sessizliğini koruduğu görülen Bukele’nin bu açıklaması kripto para topluluğunun beğenisini aldı.

Bukele’nin öncülüğünde El Salvador, ilk Bitcoin alımını 6 Eylül 2021 tarihinde yapmış, o tarihte 400 BTC almıştı. Devam eden günlerde ve haftalarda düzenli BTC alımına devam eden El Salvador’un elinde şu anda 39.3 milyon dolar değerinde 2 bin 381 BTC var. Ülkenin yaptığı Bitcoin alımlarının ortalaması 43 bin 357 dolarda.

Şu anda El Salvador, Bitcoin’in 2021’in Kasım ayında 69 bin dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 75’in üzerinde düşmesinin ardından şu anda büyük bir zararla karşı karşıya. Alım ortalaması ile güncel Bitcoin fiyatı karşı karşıya getirildiğinde ülkenin zararın yüzde 60’ın üzerinde olduğu görülüyor.

Bukele’nin Açıklaması Bitcoin’e Etki Etmedi

Dev kripto para borsası FTX‘in iflas ettiğini ilan etmesiyle sarsılan Bitcoin ve altcoin’ler bir süredir satış baskısı altında ayakta kalma mücadelesi veriyor. En büyük kripto para Bitcoin, Bukele’nin yaptığı açıklamaya olumlu tepki veremedi. Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,15 düşüşle 16 bin 575 dolardan işlem gören Bitcoin, 318.39 milyar dolar piyasa değerine sahip. Bitcoin’in kripto para piyasasındaki hakimiyet oranı yüzde 38,3’de.

10 Kasım 2021 tarihinde 69 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) yükselen ve kripto para piyasasını da peşinden sürükleyerek zirvelere taşıyan Bitcoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 75 altında alınıp satılıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin ve Altcoin’lerin Derinden Sarsılmasına Neden Olan Ünlü İsimden Sert Açıklamalar!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Derinden Sarsılmasına Neden Olan Ünlü İsimden Sert Açıklamalar!
Bitcoin (BTC) Ne Yapıyor? Ethereum (ETH) ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
Bitcoin (BTC) Ne Yapıyor? Ethereum (ETH) ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
ABD’li Ekonomistten Korkutan Binance ve Bitcoin Açıklaması: Yürüyen Saatli Bomba!
ABD’li Ekonomistten Korkutan Binance ve Bitcoin Açıklaması: Yürüyen Saatli Bomba!
2008 Krizini Bilen Ekonomist Uyardı: Bitcoin’i Unutun! Buna Yatırım Yapın!
2008 Krizini Bilen Ekonomist Uyardı: Bitcoin’i Unutun! Buna Yatırım Yapın!
Dev Kripto Para Borsası Noktayı Koydu: Bitcoin ve Altcoin’lerin Kaderi Oraya Bağlı!
Dev Kripto Para Borsası Noktayı Koydu: Bitcoin ve Altcoin’lerin Kaderi Oraya Bağlı!
Şok! Bitcoin’de Hasar Tespiti Tamamlandı! Tecrübeli Analistten Korkutan Tahmin ve Rapor!
Şok! Bitcoin’de Hasar Tespiti Tamamlandı! Tecrübeli Analistten Korkutan Tahmin ve Rapor!
Dünyaca Ünlü CEO’dan Aykırı Bitcoin Tahmini! Kanıt Sundu! Tarih Verdi: Mümkün!
Dünyaca Ünlü CEO’dan Aykırı Bitcoin Tahmini! Kanıt Sundu! Tarih Verdi: Mümkün!
Son Dakika! FTX Krizi Büyüyor! Saat 16.00’da Kritik Açıklama Geliyor! Bitcoin Etkilenecek!
Son Dakika! FTX Krizi Büyüyor! Saat 16.00’da Kritik Açıklama Geliyor! Bitcoin Etkilenecek!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022