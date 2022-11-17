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El Salvador‘da Bitcoin’in (BTC) benimsenmesi için gösterdiği çabalarla tanınan Devlet Başkanı Nayib Bukele, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bukele, her gün bir Bitcoin alacaklarını ilan etti.

“Her Gün Bir Bitcoin Alacağız”

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir Bitcoin açıklamasında bulundu. Bukele, yaptığı açıklamada “Yarından itibaren her gün bir Bitcoin alacağız.” dedi. En büyük kripto para konusundan bir süredir sessizliğini koruduğu görülen Bukele’nin bu açıklaması kripto para topluluğunun beğenisini aldı.

Bukele’nin öncülüğünde El Salvador, ilk Bitcoin alımını 6 Eylül 2021 tarihinde yapmış, o tarihte 400 BTC almıştı. Devam eden günlerde ve haftalarda düzenli BTC alımına devam eden El Salvador’un elinde şu anda 39.3 milyon dolar değerinde 2 bin 381 BTC var. Ülkenin yaptığı Bitcoin alımlarının ortalaması 43 bin 357 dolarda.

Şu anda El Salvador, Bitcoin’in 2021’in Kasım ayında 69 bin dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 75’in üzerinde düşmesinin ardından şu anda büyük bir zararla karşı karşıya. Alım ortalaması ile güncel Bitcoin fiyatı karşı karşıya getirildiğinde ülkenin zararın yüzde 60’ın üzerinde olduğu görülüyor.

Bukele’nin Açıklaması Bitcoin’e Etki Etmedi

Dev kripto para borsası FTX‘in iflas ettiğini ilan etmesiyle sarsılan Bitcoin ve altcoin’ler bir süredir satış baskısı altında ayakta kalma mücadelesi veriyor. En büyük kripto para Bitcoin, Bukele’nin yaptığı açıklamaya olumlu tepki veremedi. Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,15 düşüşle 16 bin 575 dolardan işlem gören Bitcoin, 318.39 milyar dolar piyasa değerine sahip. Bitcoin’in kripto para piyasasındaki hakimiyet oranı yüzde 38,3’de.

10 Kasım 2021 tarihinde 69 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) yükselen ve kripto para piyasasını da peşinden sürükleyerek zirvelere taşıyan Bitcoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 75 altında alınıp satılıyor.