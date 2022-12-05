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El Salvador Devlet Başkanı Bukele’den O Bitcoin Haberine Sert Tepki: Yalanlarla Dolu

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bloomberg'in Bitcoin (BTC) haberine tepki göstererek, haberin yalanlarla dolu olduğunu belirtti.
09:09
5 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2021’in Eylül ayında Bitcoin’i (BTC) resmen para ilan eden ilk ülke olmasıyla manşet olmuş, ardından yaptığı BTC alımlarıyla manşetlerden düşmemişti. El Salvador’un Bitcoin girişimi büyük ses getirirken, kripto para piyasasındaki son çöküş girişimin başarısız olacağı hatta olduğu şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu. El Salvador’un Bukele öncülüğündeki Bitcoin girişimin başarısız olduğunu iddia eden son taraf ise Bloomberg oldu.

Bloomberg’in Bitcoin Haberine Sert Tepki Gösterdi

Nayib Bukele‘yi El Salvador’un “gösterişli başkanı” olarak tanımlayan Bloomberg, 3 Aralık’ta yayımladığı haberinde Bitcoin girişiminin ülkenin ekonomik sorunlarına bir çözüm olarak tanıtıldığı ancak girişimin bir yıl içinde başarısız olduğunu öne sürdü.

Bukele, kişisel Twitter hesabından Bloomberg’in Bitcoin haberine tepki gösterdi ve haberin gerçeği yansıtmadığını, yalanlarla dolu olduğunu belirtti. El Salvador Devlet Başkanı, “Bu haber Bloomberg için bir standart olan yalanlarla dolu. Şaşırtıcı olan şey ana akım medyanın El Salvador’u birdenbire bu kadar önemsemesi. Yolsuzluğa bulaşmış politikacılar devletimizin kasasından 37 milyar dolar yağmaladılar ve tek bir haber yapılmadı.” sözleriyle Bloomberg’in Bitcoin haberine tepki gösterdi.

El Salvador’un Bitcoin Girişimi

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador, 7 Eylül 2021 tarihinde dünyada Bitcoin’i resmen para ilan eden ilk ülke olmuştu. O gün içerisinde ülkenin bilançosuna 400 BTC eklenmişti. O zamandan bu yana yapılan düzenli alımlarla ülkenin bilançosundaki BTC miktarı 2 bin 381’e çıkarıldı. Söz konusu Bitcoin’ler bu yazının hazırlandığı sırada 41.3 milyon dolara karşılık geliyor.

Bukele, son olarak 17 Kasım’da dikkat çeken bir Bitcoin açıklamasında bulunmuş, “Yarından itibaren her gün bir Bitcoin almaya başlıyoruz” diyerek kripto para piyasasındaki çöküşe ve gelen tüm eleştirilere kulak asmadıklarını göstermişti. El Salvador Devlet Başkanı’nın bu açıklaması kripto para topluluğundan destek gelmişti.

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