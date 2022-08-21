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Ekonomi Profesöründen Kritik Bitcoin Yorumu: Korkunç Senaryoya Hazır Olun

 Mevcut Bitcoin (BTC) rallisi hevesleri kursaklarda bırakırken, akademisyenler ve analistlerden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor.
17:00
21 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Mevcut Bitcoin (BTC) rallisi hevesleri kursaklarda bırakırken, akademisyenler ve analistlerden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor.

Çin-Tayvan Krizi ve Rusya’nın Tehlikeli Nükleer Oyunu

Johannesburg Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan ve aynı zamanda üniversitenin blockchain ve kripto para araştırma enstitüsünün başkanlığını yapan Steven Sidley ve Onchain Capital’in  CEO’su Ran Neuner önde gelen medya platformalarından Kitco News ile yaptığı röpörtajda  Bitcoin‘e (BTC) dair çarpıcı açıklamalarda bulundular. Her iki uzmana göre, kipto kışının en kötü günleri geride kaldı. Sidley, mevcut ayı döngüsünde Bitcoin’in dip seviyeyi gördüğünü belirtti ve şunları ekledi:

Mevcut döngüde taban fiyatı gördüğümüze inanıyorum. Piyasa, şimdiye kadar gördüğümüz en büyük tasfiyelerden birini yaşadı. Piyasada bir dizi tasfiyeye neden olan ve 100 milyar dolarlık bir ekosistemi bulunan LUNA’nın çöküşü bu süreçte büyük bir rol oynadı.

Kripto paralar üzerine yazdığı analizler üzerine son zamanlara sektörde popüler hale gelen Sidley, aynı zamanda yatırım şirketi Bridge Capital Future’ın danışmanlığını yapıyor. Akademisyene göre, piyasa en büyük kaosu atlattı ancak hala önümüzde risk teşkil eden faktörler var. Çin’in Tayvan’ı işgal etmesi tedarik incirine felce uğratarak hem küresel ekonomiye hem de kripto paralara büyük bir darbe vurabilir. Ayrıca Rusya’nın nükleer santrallere saldırması ve savaşın ciddi bir boyut kazanması Avrupa ekonomisini derin bir belirsizleğe itebilir. BBC’ye göre, Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali çevresindekiler en kötü senaryoya hazırlık yapıyor.  Ekonomist, bu iki olayın yakından takip edilmesini öneriyor.

Ayı Piyasası: Bitcoin İyi Haberlere Tepki Vermiyor

Neuner, BTC‘nin rallisine devam edeceği iddiasını desteklemek için Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalamasına işaret etti. 200 haftalık hareketli ortalama, Bitcoin’in yükseliş eğiliminin en uzun ölçüsüdür. Bitcoin’in spot fiyatı bu metriğin yalnızca üç kez altına düştü: 2015’te, 2020’de ve 2022’de. Neuner’e göre, Bitcoin’in spot fiyatı hareketli ortalamaya her ulaştığında, toparlandı ve yatırımcılara büyük getiriler sağladı. 200 haftalık hareketli ortalamanın altına düştüğü zamanlarda ise genellikle mekroekonomik şartlar etkili oldu.

Neuner, yatırımcıların Bitcoin fiyatını etkileyebilecek “makro ortamı” izlemesi gerektiğini söyledi. Uzmana göre, makroekonomik belirsizlik devam ettiği sürece, kalıcı bir ralli mümkün değil. Fed’in faiz oranlarını 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı artıracağına dair olasılıklar yaklaşık yüzde 50-50. Neuner’e göre, kışın en soğuk günleri geride kaldı.  Varlık yönetimi firması BlackRock kısa süre önce kurumsal müşterilere Bitcoin erişimi sağlamak için Coinbase ile bir ortaklık duyurdu. Ancak bunun Bitcoin fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olmadı. Neuner’e göre ayı piyasasında, piyasa iyi haberlere tepki vermiyor ve şu anda sert bir ayı piyasasındayız. Yönetici, BlackRock duyurusunun ardından olumsuz düzenleyici gelişmeler nedeniyle Bitcoin fiyatının ivme kazanmadığını söyledi.

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