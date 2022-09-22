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Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken, önde gelen bir yatırımcı BTC’nin yeniden belini doğrultması için gerekli olan şartı açıkladı.

Kevin O’Leary: Regülasyon Endişesi, Giderilmeli!

Ünlü yatırımcı Kevin O’Leary’nin, ABD Konge’sinin, SEC’in ve diğer kurumların tavırlarının kripto para sektöründeki yatırımcıları etkilemeye başladığını belirtti. Yöneticiye göre, destekleyici yönde bir regülason piyasadaki birçok dinamiği değiştirebilir. O’Leary, özellikle gelecekteki politikaların stablecoin‘ler için olumlu bir duruş sergilemesini beklediğini çünkü bunun hem ABD doları hem de kripto piyasası için iyi bir gelişme olacağını bildirdi. Yatırımcıya gre, her iki tarafın da stablecoin’leri desteklemesinin nedeni, ABD dolarını küresel çapta daha egemen bir para birimi haline getirmek. ABD doları ve Hazine bonoları tarafından desteklenen bir stablecoin, işlevsel bir ödeme sistemi olarak hayata geçerse, bu, ” servet fonları ve finans kurumları” arasında büyük ilgi görür.

Bitcoin (BTC) fiyatı 20.000 doların altına düşerken. O’Leary BTC’nin belini doğrultması için net ve tüm kurumlar tarafından imzalanan kuralların ve regülasyonun hayata geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmana göre, açık kripto para politikaları uygulanmadıkça Bitcoin büyük olasılıkla baskı altında kalmaya devam edecek. BTC, Kasım ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70’den fazla düşüşle an itibariyle 18. 855 dolardan işlem görüyor. O’Leary, ABD’nin yakında kendi kripto para düzenlemesini çıkaracağına ve bunun yatırım yaptığı Bitcoin madenci şirketi Bitzero gibi şirketlere fayda sağlayacağına inanıyor. Yöneticiye göre, önümüzdeki 18 ay boyunca büyük adımlar atılacak. Bitzero gibi firmaların, özellikle de ESG [Çevresel Sosyal ve Yönetişim] politikasına uyacağına ve kurumsal yatırımın BTC’ye yöneleceğine inanıyor.

Kurumsal Yatırımcı, Güven ve Netlik Bekliyor!

Kripto para piyasası bu yıl yaşanan krizler, iflasar ve çöküş nedeniyle çalkantılı bir dönem geçirdi. Biresyel ve kurumsal yatırımcılar güveniliriğini kaybeden projeler nedeniyle piyasadan uzaklaşırken küresel ekonomideki belirsizlik de kaosa neden oldu.

Uzmanlara göre, kripto para piyasasındaki volatilitenin azalması için benimsenme oranının artması gerekiyor. Bu bağlamda, kurumsal yatırımcılar büyük bir rol oynayacak. Şirketler, kusursuz ve tam kapsamlı bir regülayon beklerken SEC‘in sektöre yönelik sert tavrı son günlerde tarışmas konusu oldu.