Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist önemli bir durum değerlendirmesinde bulundu.

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Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist önemli bir durum değerlendirmesinde bulundu.

‘Henüz Erken..!’

Siyah Kuğu Vakası olarak nitelendirilen FTX krizinin etkileri devam ederken, popüler bir analist Bitcoin’in (BTC) satış baskısı altında mevcut fiyat seviyelerini tutma olasılığını inceliyor. Sektörde Cred olarak bilinen analist, kripto para borsası FTX’in çöküşüne rağmen Bitcoin’in göreceli olarak güçlendiğini söylüyor. FTX, Coinbase ve Binance’ın hemen ardından dünyanın üçüncü en büyük büyük kripto borsası olarak kabul ediliyordu. Uzmana göre, zaten makroekonomik kaos ortamında büyük bir darbe alan Bitcoin’in böylesine devasa bir kriz karşısında dayanabilmesi olumlu bir gelişme. Uzmanlar, FTX krizinin satış baskısından ziyade yatırımcıda kripto para sektörüne yönelik önemli bir güven sorunu ortaya çıkardığını vurguluyor.

FTX gibi piyasasının kalelerinden birinin ürkütücü nedenlerden ötürü yıkılması daha önce eşi benzeri görülmemiş bir endişeye yol açtı. Son dönemde olanların büyüklüğü göz önüne alındığında, Bitcoin’in iyi sinyaller vermesi şaşırtıcı bir durum. Analist FTX krizinin BTC‘yi çok daha düşük seviyelere çekebileceğini ancak Bitcoin’in direnç göstererek ayakta kalmayı başardığını ifade etti. Cred’e göre, önümüzdeki günlerde kripto para piyasası olumsuz olaylarla sarsılabilir. Bu yüzden, belirsizlik devam ediyor. Sonuç olarak, Bitcoin’in yeninden ivme kazanması için muhtemelen çok erken olduğunu söylüyor. BTC, an itibariyle 16. 633 dolardan işlem görüyor.

Fed ve FTX: Zaman Alacak!

Analistler düşüşün derinleşebileceğini iddia ederken, dip seviyenin henüz görülmediğine dair analizler boy göstermeye başladı. FTX krizi, yatırımcının olası bir dip umutlarını yıktı. Altının olumlu performansıyla birlikte, değerli metalin savunucuları, Bitcoin‘in enflasyona karşı koruma sağladığına dair iddiaların doğru olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre, Bitcoin’in kısa vadede toparlanması ve eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırma politikasından geri adım atması gerekiyor.

Uzmanlar önemli destek seviyesi olarak 13.000 ila 14.000 dolara işaret ediyor. Bitcoin, toparlanmadan önce daha fazla ivme kaybedebilir. Ancak 13.000 doların altına düşerse Bitcoin, 10.000 dolara kadar gidebilir. Bitcoin fiyatı, FTX krizinin ortasında 15.682 doları gördü. İflasın ardından BTC baskı altında kalmaya devam ediyor ve yatay seyrediyor. Bitcoin’in yeniden ivme kazanması için Fed ve FDX krizlerini atlatması gerekiyor.