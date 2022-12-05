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Bitcoin (BTC) ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, önde gelen bir yatırımcı şaşırtıcı bir tahmin yaptı.

Tim Draper, Bitcoin Tahmini Güncelledi!

Draper Associates’in kurucusu ve Silikon Vadisi’nin en tanınmış yatırımcılarından biri olan Tim Draper, Bitcoin fiyatına dair yaptığı heyecan verici tahminler ile gündemden düşmüyor. Draper daha önce Bitcoin’in 2022’nin sonunda 250.000 doları aşacağını tahmin etmişti. Ancak ünlü yatırımcı daha önce verdiği süre konusunda tahminini güncelledi. Lizbon’daki Web Zirvesi teknoloji konferansında konuşan Draper, BTC’nin 250.000 dolara ulaşmasının Haziran 2023’e kadar süreceğini söyledi. FTX krizi nedeniyle tahminini 6 ay uzattığını belirten Draper, 250.000 dolarda hala ısrarcı olduğunu vurguladı. Draper’ın tahmininin gerçekleşmesi için Bitcoin‘in mevcut seviyesi olan 17.000 dolardan yaklaşık %1.400 oranında artması gerekecek. BTC, yılın başından bu yana %60’ın üzerinde değer kaybetti. Fed’in daha sıkı para politikası ve Terra, Celsius ve FTX gibi büyük endüstri firmalarındaki iflasların yarattığı domino etkisi, büyük bir felakete yol açtı.

FTX’in çöküşü, sektörde zaten ciddi seviyede olan likidite krizini de kötüleştirdi. Kripto para borsası Gemini ve Genesis, FTX’in iflasının sonuçlarından etkilendiği söylenen firmalar arasında yer alıyor. Geçen hafta deneyimli yatırımcı Mark Mobius, CNBC’ye Bitcoin’in gelecek yıl 10.000 dolara düşebileceğini ve mevcut fiyatlardan %40’tan fazla düşebileceğini söyledi. Mobius Capital Partners’ın kurucu ortağı, daha önce BTC‘nin 20.000 dolara düşeceğini doğru tahmin etmişti. Yine de Draper, Bitcoin’in yeni yılda yükseleceğine inanıyor. CNBC’ye verdiği demeçte, “Bitcoin gibi kaliteli ve merkeziyetsiz bir sistemin başarılı olmasını bekliyorum” dedi.

Draper’ın İlginç Teorisi!

Tim Draper, Tesla dahil teknoloji şirketlerine dair doğru tahminler yaptı. 2014 yılında Draper, Silk Road’dan ele geçirilmiş yaklaşık 30.000 Bitcoin‘i satın aldı. O yıl, Bitcoin fiyatının üç yıl içinde 10.000 dolara çıkacağını tahmin etti. Bitcoin, 2017’de 20.000 dolara çıkmayı başardı. Draper, “Benim varsayımım, perakende harcamaların %80’ini kadınlar kontrol ettiğinden ve şu anda 7 Bitcoin cüzdanından yalnızca 1’i kadınlar tarafından tutulduğu için, hala büyük değişim için potanasiyel var” dedi.

Kripto paralarda uzun bir süredir cinsiyet eşitsizliği sorunu var. CNBC tarafından yapılan bir ankete göre, kripto paralara yatırım yapan erkeklerin sayısı kadınların iki katı (erkeklerin %16’sı, kadınların %7’si). Draper, “İnsanlar yiyeceklerini, giyeceklerini ve evlerini tamamen Bitcoin ile satın alabildiğinde, doları artık kullanamayacaklar” dedi.