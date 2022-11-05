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Dünyaca ünlü teknik analist Kevin Svenson, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) ABD Merkez Bankası (Fed) şahin tutumundan geri dönene kadar düşüş trendine sıkışıp kalabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Analist, BTC’de boğa piyasasının başlayacağı tarihi de paylaştı.

“Bitcoin Destek Bulamıyor”

Kripto para analisti Kevin Svenson, yeni bir strateji oturumunda 70 bin YouTube abonesine borsa endeksi S&P 500 (SPX) ile Bitcoin’in fiyat performansı arasında güçlü korelasyona dikkat çekerek şunları söyledi:

Ne zaman borsada volatilite artsa Bitcoin sert bir düşüş trendine giriyor. Borsada volatilite olmadığında ve daha yüksek zirveler, daha düşük dipler gördüğünde bile Bitcoin bu sıçramalardan destek bulamıyor. Sadece sert bir düşüş trendi içinde oluyor. İnsanlar, borsa volatil olduğunda Bitcoin’e yukarı yönde bahis yapmakta çok tereddüt ediyor. Borsa yükselişe geçtiğinde bile Bitcoin bu desteği bulamıyor. Ve işte buradayız, bir kez daha borsa volatil ve ayı spekülasyonları artmış durumda. Ve biz destek bulamıyoruz. S&P 500’ün sıçrama yaptığı dönemlerde bile Bitcoin destek bulamıyor.

Svenson, Fed‘in şahin duruşu borsada düşüşe ya da voaltiliteye neden olduğundan Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesi için Fed’in olumlu yönde bir adım atması gerektiğini belirtti:

Piyasadaki durumun değişmesini sağlamak için oldukça büyük bir katalizör olması gerekiyor. Bence piyasa gerçek bir Fed pivotu için bekliyor. Dolayısıyla, trendi gerçekten değiştirmeye başladığımız ve yeniden yükselişe geçtiğimiz zaman ancak önümüzdeki yıl olabilir. O zamana kadar yatay bir seyir olabilir. Önümüzdeki birkaç ay boyunca Bitcoin için hiçbir şey olmayabilir. Süper ayı olduğumu söylemiyorum. Süper boğa olduğumu da söylemiyorum. Kelimenin tam anlamıyla söylemek istediğim muhtemelen burada birkaç ay boyunca hiçbir şey olmayacağı. Evet, Bitcoin hala biraz daha düşebilir. Sanırım bu mümkün. Ama ben BTC’nin bir tür uzun vadeli dip formasyonu oluşturmasını ve önümüzdeki yıl toparlanmasını bekliyorum.

Yükseliş için Nisan Ayını İşaret Etti

Kripto para analisti, düşüş ve yükseliş döngüleri arasındaki geçmiş zaman dilimlerine bakarak Bitcoin‘deki bir sonraki yükseliş döngüsünün başlangıcı için gelecek yılın Nisan ayını işaret etti. Bir döngünün 17 Aralık 2017’de zirveye ulaştığını ve boğa pivotunun 68 hafta sürdüğünü söyledi. Svenson, bir sonraki boğa pivotu için 10 Kasım 2021 döngüsünün zirvesinden itibaren 75 haftanın geçmesi gerektiğini tahmin ediyor: