Ünlü web3 oyun firması olan Immutable başkanı ve kurucu ortağı olan Robbie Ferguson yapılan 500 milyon dolarlık yatırım sonrası açıklamalarda bulundu.

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Immutable, web3 oyunlarının benimsenmesini artırmak için 500 milyon dolarlık fon başlattı.

Kripto oyun endüstrisi, alana daha fazla sermaye yerleştirildiği ve geleneksel Web 2.0 oyun stüdyolarının web3 pazarına girmeye çalıştığı için popüleritesini artırmaya devam ediyor.

Büyük Yatırım Geldi

Avustralya merkezli bir web3 oyun firması olan Immutable, 500 milyon dolarlık bir geliştirici ve girişim yatırım fonu başlattı, Immutable’ın başkanı ve kurucu ortağı Robbie Ferguson, açıklamalarda bulundu.

‘’Sermaye, katman-2 Ethereum odaklı platformu Immutable X üzerinde web3 oyunları ve NFT odaklı şirketler oluşturan projeleri finanse etmek için kullanılacak.’’

Ferguson, Immutable’ın ana hedefinin yeni nesil web3 oyunlarını geniş ölçekte mümkün kılmak olduğunu söyledi. Hali hazırda platformunda inşa edilen oyun geliştiricileri ve IP sahipleri arasında GameStop, TikTok, OpenSea ve Illuvium sayılabilir.

Oyun oynamanın web3’te şimdiye kadar var olan en büyük fırsatlardan biri olduğunu gördüklerine dair de açıklamalarda bulundu ve ekledi;

“Toplam adreslenebilir pazar muazzam olacak ve günümüz oyunlarından çok daha büyük olacak – sadece oyun içi öğeler için 100 milyar dolarlık bir endüstri.”

Ferguson, toplam adreslenebilir oyun pazarının yıldan yıla %10 arttığını, bu nedenle filmlerin, TV şovlarının ve müziğin oyunların içine gireceği varsayımı altında endüstrinin sahip olunan varlıklar için 1 trilyon dolarlık bir fiyat etiketine sahip olabileceğini kaydetti ve açıklamada bulundu;

“Açıkçası bu anlaşmalara girmek için bilançolarını ve VC tahsislerini kullanan girişim ortaklarımız var, (Immutable’ın) bilançosunda desteklenen nakit var ve ayrıca vakfın teşvik etmek ve inşa etmek için bu amaçlar özelinde tasarlanmış hibeleri var. ‘’

Şirket Stratejik Yatırımlar Yapacak

Fon ayrıca ek yatırım fırsatları için BITKRAFT, Animoca Brands, Arrington Capital, Double Peak, AirTree, King River Capital ve GameStop gibi diğer web3 oyun ve NFT odaklı yatırımcılarla ve stratejik oyun yayıncılarıyla işbirliği yapacak.

Mart ayında Immutable, Singapur merkezli Temasek tarafından yönetilen ve firmaya 2,5 milyar dolar değerinde 200 milyon dolarlık bir C Serisi turunu kapattı. Immutable Ventures bugüne kadar StarkWare, Stardust, PlanetQuest ve Topology gibi web3 firmalarına yatırım yaptı.

Ferguson, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

“Web3’te yüz milyon ila bir milyar oyuncu alacak gerçek oyun içi ekonomilere sahip olacak, gerçekten uzun vadeli oyunlar oluşturmaya başlamanın tam zamanı. İlk yüz milyon kullanıcının bir (Web 2.0) oyunundan geleceğine dair güçlü bir inancım var. Tek gereken burada bir çıkış ve bu, NFT’lerin öncü olarak tamamen sorunsuz bir şekilde kullanılabileceği ve avantajlardan yararlanabileceği makul boyutta başarılı bir oyun.”

Önümüzdeki 24 ay içinde Ferguson, orta ölçekli oyun stüdyolarının web3 dünyasına girmesini ve pazara en hızlı çıkan stüdyoları olmasını bekliyor. Ardından, önümüzdeki iki yıl içinde web3 ekosistemine daha fazla oyun çıkacak, diye ekledi.