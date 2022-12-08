Dünyaca ünlü anonim kantitatif analist PlanB, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için öngördüğü büyük bir rallideki fiyat beklentisini iki katına çıkararak iddialı konuştu.

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Dünyaca ünlü anonim kantitatif analist PlanB, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için öngördüğü büyük bir rallideki fiyat beklentisini iki katına çıkararak iddialı konuştu. Analist, BTC’nin güncel fiyatlarla yüzde 5 bin 800’ün üzerinde yükselebileceğini söyledi.

BTC’de 100 Bin Dolar ila 1 Milyon Dolar Aralığı

Kantitatif analist PlanB, kripto para analisti Scott Melker’a verdiği yeni bir röportajda, iyi bilinen Bitcoin Stok Akış Modeli‘ne (S2F) dayanarak Bitcoin’in yüzde 5 bin 800’ün üzerinde yükselebileceğini iddia etti. S2F modeli, bir varlığın değer değişikliklerini, mevcut fiyatını arzının çıkarılma oranıyla karşılaştırarak tahmin eder. Bitcoin’in arzı, 2024’te planlanan bir sonraki yarılanma başka bir deyişle halving etkinliği ile daralacak.

Analist, yaptığı değerlendirmede “Eski modelin, yani orijinal 2019 modelinin 55 bin dolar öngörüsünün doğru olduğunu varsayarsak, bir sonraki yarılanmayla fiyatlar bir yerlerde (ve çok geniş bir aralık yapıyorum, bazı insanlar bundan hoşlanmıyor ama) 100 bin dolar ila 1 milyon dolar arasında bir yerde olabilir.” dedi.

PlanB, modelinin geçersiz olduğu kanıtlanmadıkça ya da “Bitcoin ölmedikçe” tahmininden emin olduğunu ekleyerek “100 bin dolar ila 1 milyon dolara aralığına çıkacağımızdan hiç şüphem yok ve nereden bakarsanız bakın, eğer buna inanıyorsanız şu anki fiyat tam kelepir. Yani evet, ben çok iyimserim.” ifadelerini kullandı.

O Tarihte Ayı Piyasasının Sonu Gelecek

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 18 bin 820 dolardan alınıp satılıyor. Bitcoin fiyatının analistin işaret ettiği 100 bin dolara yükselmesi mevcut değerlerle yüzde 494 oranında değer kazanmasına, 1 milyon dolara ulaşması ise yüzde 5 bin 840 oranında değer kazanması anlamına geliyor.

PlanB, bundan önce BTC‘nin önümüzdeki üç ay içinde dibe vuracağı öngörüsünde bulunmuş, fiyatın genellikle tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştıktan sonra başlayan ayı piyasasında dibin 18 ay sonrasında geldiğini belirtmişti. Bitcoin’in 10 Kasım’da 69 bin dolara yaklaşarak ATH yaptığı göz önüne alındığında şu anda ayı piyasasının 13’ncü ayına girildiği söylenebilir. Bu, yeni boğa piyasasının başlamasının önünde en az 4-5 ay daha olduğu, beklenen yükselişin 2023’in Nisan-Mayıs ayından önce başlamayacağı anlamına geliyor.