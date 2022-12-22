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Dünyaca Ünlü İsim Kritik Tarihi Açıkladı: Bitcoin Bu Tarihte Kanatlanmaya Başlayacak!

Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, popüler bir yatırım uzmanı ayı piyasasının bitiş tarihini açıkladı. 
13:40
22 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, popüler bir yatırım uzmanı ayı piyasasının bitiş tarihini açıkladı.

Lee, 100.000 Dolar Tahmininde Çuvalladı!

Ünlü yatırımcı Bobby Lee, daha önce Bitcoin‘in 100.000 dolara ulaşacağını tahmin etmişti. Bu iddiasını sık sık dile getiren uzman, şimdi ise ağır eleştirilere maruz kalıyor. CNBC ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Lee kripto para piyasasındaki yüksek volatilite ve beklenmedik durumlar nedeniyle doğru tahmin yapmanın zor olduğuna dikkat çekti. Bitcoin, 69.000 dolarda zirve yaptıktan sonra birçok yönetici ve analist 100.00 doları çantada keklik olarak görüyorlardı. Ancak, boğa piyasası sona erdi ve kripto para piyasası hem sektördeki krizler hem d makroekonomik şartlar nedeniyle büyük darbe aldı.

 

Geçen Ekim ayında Lee, Bitcoin‘i yıl sonuna kadar 100.000 doların üzerine çıkacağını ve bu süreçte FOMO faktörünün büyük rol oynayacağını belirtmişti. Uzman henüz kripto para piyasasına girmemiş yatırımcıların kervana katılacağını özellikle de kurumsal yatırımın BTC’yi rekor seviyelere taşıyacağına dikkat çekmişti. Lee, 2019’un sonlarına doğru yeni Ballet kripto para cüzdanı lansmanını kutlarken benzer açıklamalar yapmıştı. O zamanlar, başka bir boğa piyasasında Bitcoin’in 100.000 dolarlık bir fiyat noktasına ulaşılabileceğini söyledi.

 ‘Uzun ve Dikenli Bir Yol Var’

Lee, ayı piyasasının geçen ay FTX‘in çöküşünün ardından hiçbir yavaşlama belirtisi göstermediğini iddia ediyor. Uzman, yeterince net olmayan düzenlemelerin eksikliği nedeniyle kripto para piyasasında güven sorununun ortaya çıktığını söyledi. Bobby, bu ayı piyasasının, sektörün başka bir önemli boğa piyasası yaşamadan önce 2025’in başlarına kadar devam edeceğini tahmin ediyor. Bitcoin merkeziyetsiz bir varlık olarak olarak ortaya çıksa da, borsa krizi yatırımcıda endişeye neden oldu.

Lee, yatırımcı korumasını artırmak ve kripto pazarlarında güveni yeniden sağlamak için düzenlemelerin gerekli olduğuna inanıyor. Lee, hükümetler tarafından önerilen yeni düzenlemelerin mevcut ayı piyasasının gidişatını değiştirip değiştiremeyeceğin belirsiz olduğunu ifade ederken yatırımcılara koruma sağlayacaklarını söylüyor. Kripto para piyasası geçen sene yeni zirvelere ulaştıktan sonra hem sektörde yaşanan krizler hem de Fed’in para politikası nedeniyle büyük darbe aldı. BTC, yatay yönde hareket etmeye devam ediyor.

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