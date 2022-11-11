Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dünyaca Ünlü Enstitüden Korkutan Bitcoin Tahmini: Bu Seviye Artık Kaçınılmaz!

FTX krizi nedeniyle Bitcoin (BTC), 20.000 dolardaki kritik destek seviyesini kaybederek, yeni bir belirsizliğin içine girdi.
16:00
11 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizi nedeniyle Bitcoin (BTC), 20.000 dolardaki kritik destek seviyesini kaybederek, yeni bir belirsizliğin içine girdi.

Brownstone Enstitüsü: Bitcoin’de Karamsar Bir Tablo Çizdi!

Piyasada meydana gelen son düzeltmenin ardından ABD merkezli Brownstone Enstitüsü’nün kurucusu Jeffrey Tucker, 11 Kasım’da Kitco News ile yaptığı röportajda Bitcoin’in ayı piyasasından çıkmak için uzun bir yolu olduğunu savunurken, BTC‘nin 10.000 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini öne sürdü. Tucker’a göre, kripto para piyasası şu anda riskli olmaya devam ederken, yatırımcıları dipten satın alma konusunda uyarıyor, Uzman, yatırımcılara kışının “etkisini kaybetmesini” beklemelerini tavsiye ediyor ve şunları ekliyor:

Şahsen kripto para piyasasına girmek için iyi bir zaman olduğuna inanmıyorum. Bence mevcut ayı piyasasından çıkmak için  çok uzun bir yolumuz var.  Şu anda şunu söyleyebilirim ki, eğer para kazanmak istiyorsanız, kripto para piyasası muhtemelen paranız için çok riskli bir yer. Bitcoin 10.000 dolara hatta daha da bu seviyenin daha da altına düşebilir.

Enflasyon ve yükselen faiz oranının yol açtığı hakim makroekonomik koşul tarafından önemli ölçüde hırpalanan Bitcoin, yeni bir kriz ile başa çıkmak zorunda. Tucker, varlığın bir sonraki fiyat yörüngesini etkileyeceği için asıl odak noktasının regülasyon olması gerektiğini önerdi. Yönetici, kripto para sektörü için düzenlemelerin devam ettiğini ancak Washington’da bir rejim değişikliği olması durumunda Bitcoin için iyi bir gelişme olacağını belirtti.

‘Felaket Olur..!’

Aynı zamanda, Tucker, geleneksel finansal kurumların kripto para sektörünün büyümesini istemediğini ve bu nedenle merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC) çıkarmaya yönelik planların hayata geçeceğini iddia etti. CBDC‘lere yönelik devam eden araştırmalara rağmen Tucker, böyle bir para biriminin bir ‘felaket’ olacağına dikkat çekti.

Bu arada Bitcoin, genel kripto para piyasasının beklenenden düşük gelen enflasyon oranının ardından kısa vadeli kazançlar kaydetti. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık %5 kazançla an itibariyle 17.300 dolardan işlem görüyor. Piyasadaki son satış,  FTX kripto para borsası krizinden kaynaklandı. Uzmanlara göre, mevcut krizin BTC fiyatını orta vadede etkilemesi bekleniyor. Kriz henüz çözüme kavuşmamışken, FTX’te ardı ardına istifa depremleri yaşanıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Deneyimli İsim Bitcoin’deki Son Çöküşe Rağmen Tarih Verdi! Bunun Olmasını Bekliyor!
Deneyimli İsim Bitcoin’deki Son Çöküşe Rağmen Tarih Verdi! Bunun Olmasını Bekliyor!
İflasını Duyuran FTX’te Hack Şoku! Neler Oluyor?
İflasını Duyuran FTX’te Hack Şoku! Neler Oluyor?
Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri
Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri
Bitcoin’de Kritik Metrik Korku Salıyor: Analistten Şok Eden BTC ve FTX Yorumu!
Bitcoin’de Kritik Metrik Korku Salıyor: Analistten Şok Eden BTC ve FTX Yorumu!
Kırmızı Alarm! Bitcoin’de Bir İlk Gerçekleşti! 2 Analistten Kritik Uyarılar Geldi!
Kırmızı Alarm! Bitcoin’de Bir İlk Gerçekleşti! 2 Analistten Kritik Uyarılar Geldi!
Bitcoin’deki Son Düşüş Büyük Çöküşün Fragmanı Olabilir: Korkutan Formasyon Göründü!
Bitcoin’deki Son Düşüş Büyük Çöküşün Fragmanı Olabilir: Korkutan Formasyon Göründü!
Korkutan Rapor! Bitcoin’de En Önemli Veri Açıklandı! Bu Seviyelere Hazır Olun!
Korkutan Rapor! Bitcoin’de En Önemli Veri Açıklandı! Bu Seviyelere Hazır Olun!
Altın Kurdundan Bitcoin Uyarısı: Çok Daha Fazlası Gelecek, Yapabiliyorsanız Yapın
Altın Kurdundan Bitcoin Uyarısı: Çok Daha Fazlası Gelecek, Yapabiliyorsanız Yapın
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022