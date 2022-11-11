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FTX krizi nedeniyle Bitcoin (BTC), 20.000 dolardaki kritik destek seviyesini kaybederek, yeni bir belirsizliğin içine girdi.

Brownstone Enstitüsü: Bitcoin’de Karamsar Bir Tablo Çizdi!

Piyasada meydana gelen son düzeltmenin ardından ABD merkezli Brownstone Enstitüsü’nün kurucusu Jeffrey Tucker, 11 Kasım’da Kitco News ile yaptığı röportajda Bitcoin’in ayı piyasasından çıkmak için uzun bir yolu olduğunu savunurken, BTC‘nin 10.000 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini öne sürdü. Tucker’a göre, kripto para piyasası şu anda riskli olmaya devam ederken, yatırımcıları dipten satın alma konusunda uyarıyor, Uzman, yatırımcılara kışının “etkisini kaybetmesini” beklemelerini tavsiye ediyor ve şunları ekliyor:

Şahsen kripto para piyasasına girmek için iyi bir zaman olduğuna inanmıyorum. Bence mevcut ayı piyasasından çıkmak için çok uzun bir yolumuz var. Şu anda şunu söyleyebilirim ki, eğer para kazanmak istiyorsanız, kripto para piyasası muhtemelen paranız için çok riskli bir yer. Bitcoin 10.000 dolara hatta daha da bu seviyenin daha da altına düşebilir.

Enflasyon ve yükselen faiz oranının yol açtığı hakim makroekonomik koşul tarafından önemli ölçüde hırpalanan Bitcoin, yeni bir kriz ile başa çıkmak zorunda. Tucker, varlığın bir sonraki fiyat yörüngesini etkileyeceği için asıl odak noktasının regülasyon olması gerektiğini önerdi. Yönetici, kripto para sektörü için düzenlemelerin devam ettiğini ancak Washington’da bir rejim değişikliği olması durumunda Bitcoin için iyi bir gelişme olacağını belirtti.

‘Felaket Olur..!’

Aynı zamanda, Tucker, geleneksel finansal kurumların kripto para sektörünün büyümesini istemediğini ve bu nedenle merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC) çıkarmaya yönelik planların hayata geçeceğini iddia etti. CBDC‘lere yönelik devam eden araştırmalara rağmen Tucker, böyle bir para biriminin bir ‘felaket’ olacağına dikkat çekti.

Bu arada Bitcoin, genel kripto para piyasasının beklenenden düşük gelen enflasyon oranının ardından kısa vadeli kazançlar kaydetti. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık %5 kazançla an itibariyle 17.300 dolardan işlem görüyor. Piyasadaki son satış, FTX kripto para borsası krizinden kaynaklandı. Uzmanlara göre, mevcut krizin BTC fiyatını orta vadede etkilemesi bekleniyor. Kriz henüz çözüme kavuşmamışken, FTX’te ardı ardına istifa depremleri yaşanıyor.