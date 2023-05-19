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Dünyaca Ünlü Ekonomi Yazarı Şimdi Açıkladı! Altın, Gümüş ve Bitcoin!

Özet

  • Robert Kiyosaki, Fed'in yumuşak iniş yapamayacağını düşünüyor.
  • Dünyaca ünlü yazar herkesi sigorta için Bitcoin, altın, gümüş almaya çağırıyor.
01:00
19 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların karşısında cephe alan çok fazla ekonomist var ve olacak da. Ancak düşmanları onu anladığında aniden Bitcoin maksimalisti oluyor. Bunun en iyi örneklerinden biri eski Bitcoin düşmanı Michael Saylor’dur. Peki onu destekleyen tek milyoner Saylor mu? Elbette değil.

Neden Kripto Para Almalıyım?

Eğer kitapla biraz aranız varsa Zengin Baba Yoksul Baba’yı mutlaka okumuşsunuzdur. Veya en azından adını duymuş olmalısınız. Bu kitap dünyaca ünlü ve harika tavsiyeler veriyor. İşte bu yüzden birçok dile çevrildi ve Robert Kiyosaki’nin ününü artırdı. Bu ekonomi uzmanı matbaada basılan paranın bir gün yok olacağını ve gerçek paranın dünyaya yeniden hakimiyet kuracağını düşünüyor. Ona göre devletler içinden çıkılmaz döngünün sonuna yaklaşıyor ve o “bir gün” kesinlikle yaklaşıyor.

Birkaç dakika önce Kiyosaki sosyal medya hesabının başına geçti ve onu takip eden yüz binlerce insana seslenerek şunları söyledi;

“YUMUŞAK İNİŞ? SERT İNİŞ? Yoksa ÇARPIŞMA İNİŞİ mi?  Ben çarpışma inişi diyorum. Umarım yanılıyorumdur ama inandığım şey bu. Yolsuzluk yüksek ve liderler yozlaşmış. Altın, gümüş, Bitcoin alın. Yolsuzluk ve beceriksizliğe karşı hala en iyi sigorta bu”.

Altın, Gümüş ve Bitcoin

Robert Kiyosaki’ye göre altın ve gümüş tek gerçek para olarak kalmalıydı. İnsanlar matbaalarda basılan paraya yöneldiği için bugün merkez bankaları karşılıksız para basabiliyor. Çok büyük dedelerimiz zaten günlük hayatlarında altını kullanıyordu, alışverişte altın ve gümüş geçiyordu. İki değerli metalin sahtesi kolayca anlaşıldığı için ATM’den çıkan sıcak banknotlar gibi “acaba karşılığı var mı?” endişeleri yoktu.

Konumuza dönecek olursak uzun süredir Kiyosaki yaptığı paylaşımlarda Fed’in artık başarısız olacağını söylüyor. Onun hep tekrarladığı şey “sahte paralardan zarar görmemek için altın ve gümüş biriktirin” tavsiyesidir. Buna uzun süredir Bitcoin’i de ekliyor. Kıt varlıkların gelecekte gücünü artıracağını ve kıymetinin daha iyi anlaşılacağını söyleyen ekonomist Bitcoin için de parlak bir gelecek ön görüyor.

Bugün yaptığı paylaşımda da ABD’nin içinde bulunduğu (kendi açısından) çıkmaza dikkat çekerek insanların altın, gümüş ve Bitcoin almalarını söylüyor. Fakat şimdilik başka bir sorumuz var. Halen altın, gümüş ve Bitcoin yatırımcıları pariteleri dolar cinsinden takip ediyor.

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