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JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Federal Rezerv’in faiz artırımlarına ara verilmesini öngörerek, riskli varlık boğaları için bir uyarıda bulundu.

Kripto Para Uyarısı!

Kripto para eleştirmeni Dimon, Bloomberg’e verdiği yeni bir röportajda, faiz artışlarını duraklatmanın muhtemelen bu noktada yapılacak en doğru karara olduğunu belirtti. Ancak CEO, bir aradan sonra Fed’in muhtemelen enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerekeceğini de belirtti. Dimon bunun başlangıçta beklenenden daha inatçı olacağını öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

Benim görüşüm, bu noktada duraklamada haklı oldukları. Büyük bir artış oldu, 500 baz puan kadar. Bir ara verin, ama bence biraz daha zam yapmak zorunda kalacaklar, bu enflasyon biraz daha sürebilir. Bence insanlar buna yaklaşıyor, bu da oranların biraz daha artması gerekebileceği anlamına geliyor. Yatırımcılar buna biraz hazırlıklı olmalı, tıpkı kendi işinizi yönetme meselesi gibi, buna biraz hazırlıklı olun, ister bir finans şirketi olun, ister bir emlak şirketi. Hazırlıklı olacağım diğer bir husus ise niceliksel sıkılaştırmanın çok iyi bir şekilde yaratabileceği volatilitedir. Hiçbir zaman niceliksel sıkma yaşamadık. 15 yılın büyük bir bölümünde niceliksel gevşeme yaşadık. Ancak şimdi niceliksel sıkılaşma göreceksiniz ve bence etkileri insanların beklediğinden biraz daha sert olabilir, ancak umarım hepsini atlatırız.

Küresel Etki!

Dimon’un JPMorgan hissedarlarına yazdığı son yıllık mektubunda, ABD’nin en büyük bankasının daha yüksek faiz oranlarına daha yüksek ve daha uzun süreli enflasyona hazır olduğunu belirtti. Dimon, kripto ve “meme hisse senetleri” de dahil olmak üzere yönetim kurulu genelindeki varlıkların on yılı aşkın bir süredir devam eden niceliksel genişlemenin (QE) ve para arzındaki hızlı genişlemenin sonuçlarıyla yüzleşmek üzere olduğunu söyledi. Uzman isim açıklamalarında şunları belirtti: