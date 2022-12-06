Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve FTX krizi nedeniyle kritik bir süreçten geçerken, önde gelen bir yönetici henüz en kötü senaryonun bitmediğini iddia etti.

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Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve FTX krizi nedeniyle kritik bir süreçten geçerken, önde gelen bir yönetici henüz en kötü senaryonun bitmediğini iddia etti.

Swyftx CEO’su: Daha Fazla ‘Siyah Kuğu Vakası’ Gelecek!

Bloombergin haberine göre, Swyftx CEO’su Alex Harper kripto para piyasasına yönelik endişe yaratan açıklamalar yaptı. Harper, önümüzdeki dönemde Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatlarını yeniden dip seviyelere çekecek yeni ‘Siyah Kuğu’ Vakalarının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı. Beklenmeyen, ihtimal verilmeyen bir durumun ortaya çıkması ile oluşan kriz durumuna “Siyah Kuğu Etkisi” denir. Öreğin Kovid-19 pandemisi bu duruma örnek verilebilir. FTX krizi de kripto para piyasasında Siyah Kuğu Vakası olarak nitelendirildi. Kısa süre önce çok sayıda işten çıkarmalar yapan Avusturya merkezli borsanın yöneticisi, sektörün daha fazla krizler ile karşılaşacağı konusunda uyardı. Avustralya’nın ana borsalarından biri olan Swyftx son zamanlarda işten çıkarma haberleriyle gündeme oturmuştu.

Şirket, tüm işgücünün %35’ini temsil eden 90 çalışanını işten çıkardı. Devasa kripto para borsası Kraken de geçen hafta personelinin önemli bir bölümünü işten çıkardı. FTX‘in ani çöküşü ve Sam Bankman-Fried’in endişe yaratan açıklamalarının ardından, kripto para sektörü derin bir krize girdi. Daha önce bildirildiği üzere, Binance CEO’su Changpeng Zhao bu konuda kısa süre önce çarpıcı açıklamalar yaptı. Zhao, borsanın çöküşünün potansiyel olarak bir domino etkisini tetikleyebileceğine inanıyor. Zhao bir tweet’te toplu işten çıkarmaların ayı piyasasında arttığına dikkat çekti. Yönetici, bu durumun risk yönetimi ilkeleriyle ilgili olduğunu iddia etti.

‘Siyah Kuğu’nun Yazarından Kritik Açıklamalar!

FTX’in çöküşünden önce bile, ünlü kitap “Siyah Kuğu” yazarı Nassim Nicholas Taleb, kripto para endüstrisinin tam anlamıyla bir buzul çağı yaşayacağını tahmin etmişti. New York üniversitesi öğretim üyesi ve “Siyah Kuğu” kitabının yazarı Nassim Nicholas CNBC’nin Squawk Box programında Bitcoin’e dair çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Taleb, Amerikan ekonomisinin durumu ve Federal Rezerv’in ekonomik kaygılar ve enflasyon ile mücadelede doğru seçimler yapıp yapmadığı hakkında görüşünü paylaştı.

Taleb’e göre, Federal Rezerv’in geçmişteki para politikası “Bitcoin gibi tümörler” yaratmaya yardımcı oldu. Bitcoin, büyük ölçüde bankacılık sisteminde yaşaşan istikrarsızlık ve ekonomik kaygılar nedeniyle ortaya çıktı. ABD ekonomisinin resesyon tehlikesi içerisinde olduğunu belirten uzman, ekonomiyle ilgili artan sorunların kısmen, genç neslin deneyimsizliğinden kaynaklandığını kaydetti. Bitcoin’i tümöre benzeten akademisyen BTC’nin geleneksel finans karşısında başarısız olacağını iddia etti.