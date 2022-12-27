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Bitcoin’de (BTC) volatilite dibe vururken, önde gelen bir yönetici yatırımcıları heyecanlandıran çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Volatilite: 2020 ve 2022!

SatoshiActFund CEO’su Dennis Porter, Bitcoin’in volatilitesinin şu anda tarihi düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekiyor. Yönetici bir grafik yayınlayarak, volatilitenin en son bu kadar düştüğünde BTC’nin “% 600’lük bir yükselişe geçtiğini” belirtti. Zincir üstü veriler, Bitcoin‘de volatilitenin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Porter yayınladığı grafikte, 2020’nin sonlarında volatilitede benzer bir düşüşe işaret ediyor. Bitcoin Ekim 2020’de konsolidasyon aşamasından çıktı ve büyük oranda değer kazandı. O zamanlar Bitcoin fiyatı, 10.000 doların biraz altındaydı. Neredeyse bir yıl sonrasına, Bitcoin Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştı.

Uzman, BTC’nin %600’e yakın artış kaydetmesine işaret ederek, tarih tekerrür ederse BTC’nin yeni zirvelere ulaşabileceğini ima ediyor. Volatilitenin güncel seviyelere düştüğü bir başka zaman, 2018’in sonlarındaydı. Bu, mevcut duruma benzer bir ayı piyasasıydı. BTC bu dönemde ise değer kaybetmişti. 2023 yaklaşırken analistler, mevcut makro ortamın, düzenleme eksikliğinin, kripto para piyasasına olan güvenin ve kripto para karşıtı söylemlerin Bitcoin üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini düşünüyor.

Her Şey Mümkün!

Bitcoin’de volatilitenin Noel döneminde dibe vurması, bu biraz şaşırtıcı bir durum oldu. Bitcoin, bir yandan makroekonomik bir katalizör eksikliği nedeniyle yerinde sayarken, diğer yanda uzmanlar Noel dönemindeki düşük işlem hacmi nedeniyle volatilitenin artabileceği konusunda uyarmışlardı. 16.800 dolar aralığına sıkışan Bitcoin, yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. Uzmanalr, BTC‘nin adeta bir stablecoin gibi hareket ettiğine dikkat çekti.

Kritik metirk, bu çeyrekte ikinci kez kritik seviyelere geriledi. BTC, Ekim ayında endekste 25’in altına düştü. Ekonomist Alex Krüger’e göre düşük volatilite büyük bir artıştan önce gelir. Eight’in kurucu CEO’su Michaël van de Poppe, mevcut durumun 2018’de 3.000 dolara düşüşten, 2019’da 14.000 dolara yükselişten ve 2021 boğa koşusunun başlangıcından önce geldiğini vurguladı. Sonuç olarak, Bitcoin bu durumda her iki yöne de gidebilir. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in yeni zirvelere ulaşması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.