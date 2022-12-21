Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine tırmanmaya çalışırken, önde gelen bir yönetici kritik bir uyarıda bulundu.

‘Önlem Alınmazsa’

Kripto para piyasası geçen sene yeni zirvelere ulaştıktan sonra hem sektörde yaşanan krizler hem de Fed’in para politikası nedeniyle büyük darbe aldı. Uzmanlar, özellikle borsa krizlerinden sonra ekosistemde net bir regülasyonun gerekliliğine dikkat çekerken, şeffaflık konusuna vurgu yapıyor. Yeni iflas haberleri gelirken, şimdiye kadarki en sert kripto kışlarından birine şahit olan Bitcoin, dar bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Bazı uzmanlar kripto para piyasasındaki sorunların daha geleneksel varlıklara bile sıçrayabileceğine dair endişelerini dile getiriyor. Domino etkisi yakında sona erecek gibi görünmüyor ve özellikle küresel ekonomi önceki kripto kışlarından daha kötü durumdayken, muhtemelen Bitcoin bir süre daha düşmeye devam edecek.

ABD merkezli blockchain ve denetim firması EY’nin yöneticisi Paul Brody, mevcut kripto kışının öncekilerden daha kötü olmadığına inanıyor. Ancak, piyasa geçmiş yıllara göre çok daha büyük olduğu için etkileri çok daha sert ve derinden hissediliyor. Uzmana göre ayrıca, piyasanın daha cazip hale gelmesiyle, dolandırıcılık ve yanlış beyan gibi sorunlar artmaya başladı. Bitcoin, şu anda geçen Kasım ayındaki 69.000 ABD doları zirvesinden yaklaşık %75 oranında düştü. Brody, ileriye dönük kripto paralar konusunda iyimser olmaya devam etmesine rağmen, mevcut sorunların çözülmemesi durumunda işlerin daha da kötüye gidebileceğini belirtti. Uzman, kripto para birimlerinin kripto ekosisteminin en değerli parçası olmadığını da sözlerine ekledi. Sonuç olarak, Bitcoin’deki düşüş derinleşebilir.

Neden Yok!

Geçen hafta küresel finans piyasaları, Fed’in şahin duruşunu devam ettireceğine dair açıklamalardan sonra ivme kaybetti. Pazartesi günü hem hisse senetleri hem de kripto para piyasası yeni bir düşüş dalgasına başladı. Trader’lar 2022’de Yeni Yıl rallisi olmayabileceğini kabul ettikleri için hem kripto hem de geleneksel piyasalar son günlerde yatay yönde ilerliyor.

Bitcoin, ekonomik veriler ve Fed’in şahin duruşundan ötürü yine zor bir dönem yaşıyor. Enflasyon istikrarlı bir şekilde düşerken, Fed henüz gidilecek uzun bir yolun bulunduğuna dikkat çekti. Uzmanlara göre, küresel ekonomide durum hızlı bir şekilde kötüleştiğinden, BTC’nin önemli ölçüde yükselmesi için bir neden yok.