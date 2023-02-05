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Dünya genelinde yüz binlerce yatırımcı tarafından takip edilen popüler bir analist kısa vadeli görünümünü güncelledi. Üstelik tarih de vererek yatırımcıları büyük bir sürprize karşı uyardı. Peki bu sefer haklı çıkacak mı? Neden yatırımcıları uyarma gereği hissetti? Riskin ne denli büyük olduğu düşünüldüğünde bugün yaptığı değerlendirmeyi incelemek faydalı görünüyor.

Kripto Para Analisti Yorumu

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.400 dolar sınırında bulunuyordu ve altcoinlerin çoğu BTC tarafındaki zayıflık nedeniyle ivme kaybetti. Bu hafta sonu büyük bir yükseliş yaşanmadığı için işlem hacmi 40 milyar doların altında kaldı. Eight’in kurucusu ve CEO’su aynı zamanda kripto yatırımcılarının yakından takip ettiği bir analist olan Michaël van de Poppe, bu süreçte önemli bir uyarıda bulundu. Bugün paylaşılan piyasa yorumu videosu yatırımcıların dikkate alması gereken riskleri içeriyordu.

Van de Poppe, gelen ABD makroekonomik verilerinin piyasa duyarlılığını nasıl etkileyebileceğine dair kafa karışıklığının ortasında, bu yıl kripto ve hisse senetlerinde görülen toparlanmanın düşüşe dönme ihtimalinin arttığı endişesini paylaşıyor. Örneğin Bitcoin Ocak ayında %40 değer kazandı, ancak o da diğerleri gibi hayal kırıklığı yaratan bir Şubat ayının gerçek bir olasılık olduğuna inanıyor.

“Bence insanlar yumuşak bir iniş olmadığını, piyasalardaki bu aşağı yönlü eğilimin muhtemelen devam edeceğini anlamalı”.

Van de Poppe, Federal Rezerv’in faiz artırımlarının kapsamı sayesinde ABD’nin “muhtemelen” bir resesyon yaşayacağını da sözlerine ekledi.

Bitcoin Hedefi ve Tarih

Analiste göre Bitcoin fiyat 20.000 dolara kadar bir destek testine yakında başlayabilir. Çoğu şey 14 Şubat’ta açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin sonucuna bağlı. Enflasyonun beklenenden daha az yavaşladığını ve hatta bu düşüş trendini bozduğunu göstermesi halinde rüzgar hızla tersine dönebilir. Ancak ufak bir parantez açmamız gerekiyor, öncü göstergeler enflasyondaki düşüşün artan istihdama rağmen devam edebileceğini söylüyor.

ABD dolar endeksi (DXY), yirmi yılın en yüksek seviyelerinde dolaştığı 2022 ortalarından bu yana %13 düştükten sonra şu anda konsolide olma sürecinde. DXY yazı hazırlandığı sırada 103 sınırında bulunuyordu ve yeniden 103,5 bölgesinin kazanılması risk piyasaları için negatif sonuçlar doğuracak.

Van de Poppe şunları söyledi;

“Bu durumda, önümüzdeki hafta muhtemelen doların yükselmeye başlaması ya da bir sonraki hafta TÜFE ve ÜFE’nin yükselmesi söz konusu olacak, bu yüzden bu grafiğe göz kulak olmak çok önemli”.

Diğer bir dünyaca analist Crypto Tony ise şunları söyledi;