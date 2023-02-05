Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dünyaca Ünlü 2 Kripto Para Analisti Şimdi Tarih Verdi! Risk Büyük!

2 ünlü analist kripto para piyasalarına dair görüşlerini açıkladı. Biri tarih vererek yatırımcıları uyarma gereği hissetti.
17:10
5 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünya genelinde yüz binlerce yatırımcı tarafından takip edilen popüler bir analist kısa vadeli görünümünü güncelledi. Üstelik tarih de vererek yatırımcıları büyük bir sürprize karşı uyardı. Peki bu sefer haklı çıkacak mı? Neden yatırımcıları uyarma gereği hissetti? Riskin ne denli büyük olduğu düşünüldüğünde bugün yaptığı değerlendirmeyi incelemek faydalı görünüyor.

Kripto Para Analisti Yorumu

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.400 dolar sınırında bulunuyordu ve altcoinlerin çoğu BTC tarafındaki zayıflık nedeniyle ivme kaybetti. Bu hafta sonu büyük bir yükseliş yaşanmadığı için işlem hacmi 40 milyar doların altında kaldı. Eight’in kurucusu ve CEO’su aynı zamanda kripto yatırımcılarının yakından takip ettiği bir analist olan Michaël van de Poppe, bu süreçte önemli bir uyarıda bulundu. Bugün paylaşılan piyasa yorumu videosu yatırımcıların dikkate alması gereken riskleri içeriyordu.

Van de Poppe, gelen ABD makroekonomik verilerinin piyasa duyarlılığını nasıl etkileyebileceğine dair kafa karışıklığının ortasında, bu yıl kripto ve hisse senetlerinde görülen toparlanmanın düşüşe dönme ihtimalinin arttığı endişesini paylaşıyor. Örneğin Bitcoin Ocak ayında %40 değer kazandı, ancak o da diğerleri gibi hayal kırıklığı yaratan bir Şubat ayının gerçek bir olasılık olduğuna inanıyor.

“Bence insanlar yumuşak bir iniş olmadığını, piyasalardaki bu aşağı yönlü eğilimin muhtemelen devam edeceğini anlamalı”.

Van de Poppe, Federal Rezerv’in faiz artırımlarının kapsamı sayesinde ABD’nin “muhtemelen” bir resesyon yaşayacağını da sözlerine ekledi.

Bitcoin Hedefi ve Tarih

Analiste göre Bitcoin fiyat 20.000 dolara kadar bir destek testine yakında başlayabilir. Çoğu şey 14 Şubat’ta açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin sonucuna bağlı. Enflasyonun beklenenden daha az yavaşladığını ve hatta bu düşüş trendini bozduğunu göstermesi halinde rüzgar hızla tersine dönebilir. Ancak ufak bir parantez açmamız gerekiyor, öncü göstergeler enflasyondaki düşüşün artan istihdama rağmen devam edebileceğini söylüyor.

ABD dolar endeksi (DXY), yirmi yılın en yüksek seviyelerinde dolaştığı 2022 ortalarından bu yana %13 düştükten sonra şu anda konsolide olma sürecinde. DXY yazı hazırlandığı sırada 103 sınırında bulunuyordu ve yeniden 103,5 bölgesinin kazanılması risk piyasaları için negatif sonuçlar doğuracak.

Van de Poppe şunları söyledi;

“Bu durumda, önümüzdeki hafta muhtemelen doların yükselmeye başlaması ya da bir sonraki hafta TÜFE ve ÜFE’nin yükselmesi söz konusu olacak, bu yüzden bu grafiğe göz kulak olmak çok önemli”.

Diğer bir dünyaca analist Crypto Tony ise şunları söyledi;

“Bu bir boğa piyasasının başlangıcı olsa bile ve şahsen ben hala emin değilim. Daha derin bir düşüş iyi giriş fırsatı olabilir.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!
Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Ödem Devi VISA’dan O Altcoin’ler Özelinde Büyük Hazırlık! Tarih Oluyor!
Ödem Devi VISA’dan O Altcoin’ler Özelinde Büyük Hazırlık! Tarih Oluyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023