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“Dünya Tarihindeki En Büyük Kriz Geliyor” Diyen Ekonomistten Kritik Bitcoin Yorumu!

Küresel ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı ve resesyon riski ile belirsizliğe sürüklenirken, önde gelen bir ekonomist yine çarpıcı bir uyarıda bulundu.
18:40
7 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı ve resesyon riski ile belirsizliğe sürüklenirken, önde gelen bir ekonomist yine çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Büyük Çöküş: 3 Faktör Etkili Olacak!

“Zengin Baba Yolsul Baba” adlı kişisel finans kitabının yazarı Robert Kiyosaki, öngörülebilir gelecekte küresel çapta ekonomik bir çöküşe yol açabilecek 3 önemli faktörü açıkladı. Özellikle yükselen enflasyon ve yükselen faiz oranlarına işaret eden Kiyosaki  ekonominin “dünya tarihindeki en büyük balon” içinde olduğunu iddia ederek tarihi bir çöküşün ufukta olduğu uyarısında bulundu.  Kiyosaki,  Amerikalı yazar ve avukat Jim Rickards ile yaptığı podcast programında, iyi yönetilmezse ekonomiyi batırabilecek 3 ana faktöre dikkat çekti. Listenin başında, Kiyosaki’nin “doruk noktasına gelmekte” olduğunu iddia ettiği ve son zamanlarda aksayan tedarik zinciri sistemi var. Rickards’a göre tedarik zinciri, içerdiği yüksek düzeyde karmaşıklık nedeniyle yönlendirilemeyen ekonominin temelini oluşturuyor.

Yazara göre, tedarik zinciri ekonominin bir parçası değil. Tedarik zinciri, ekonominin kendisidir.  Kiyosaki ve Rickards, tedarik zincirindeki aksamanın yükselen enflasyonun en önemli nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti.  Ayrıca iki yazar, mevcut enflasyonun bir resesyona dönüşmesi ve olası bir likidite krizine yol açması durumunda ekonomik durumun daha da kötüleşebileceği görüşünde.  Kiyosaki, yükselen enflasyonun muhtemelen ABD nüfusunun yaklaşık %50’sini büyük oranda etkileyeceğini ifade etti.

Bitcoin, Krizden Sağ Çıkacak!

Bu süreçte Kiyosaki, altın ve gümüş gibi değerli metallerin ve Bitcoin‘in  krizden sağ çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Kiyosaki, kripto para birimleri, özellikle Bitcoin konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Son olarak uzmanlar, siyasi istikrarsızlığı, tedarik zincirini bozması muhtemel ekonomiye yönelik önemli bir tehdit olarak tanımladı. Bu durumda Rickards, ABD ve Çin arasındaki ticaret ve bilgi savaşlarının ekonomiye büyük darbe vuracağının altını çizdi. ABD ve Çin, Tayvan nedeniyle son zamanlarda büyük gerginlik yaşıyor. Richards’a göre, Çin’in Afrika’da giderek daha güçlü hale gelmesi ABD tarafından büyük bir tehdit olarak algılanıyor.

Ekonomist, ekonominin çökme olasılığının yüksek olduğunu savundu. Kripto para piyasası FTX borsasının çöküşünden de darbe aldı, ancak Kiyosaki geçtiğimiz hafta Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) gelecekte toparlanma şansı olduğunu vurgulamış ve şunları söylemişti:

Bitcoin konusunda hala iyimserim. Bitcoin, Sam Bankman-Fried ile aynı şey değil. Sorun FTX. Hala Bitcoin’i destekliyorum. Benim yaş grubumdaki birçok insan, BTC’ye karşı. Bitcoin’in temellerinin sağlam olduğunu düşündüğüm için karşı değilim. Aslında daha çok blockchain ile ilgileniyorum ve Ethereum’a yatırım yaptım.

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