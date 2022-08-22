Kripto para piyasası tünelin ucundaki ışığı beklerken, Dünya Bankası'ndan gelen açıklama yine endişeye neden oldu.

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Kripto para piyasası tünelin ucundaki ışığı beklerken, Dünya Bankası’ndan gelen açıklama yine endişeye neden oldu.

Dünya Bankası: Stagflasyonun Etkileri Birkaç Yıl Sürebilir

JP Morgan‘un CEO’su Jamie Dimon, ABD ekonomisindeki belirsizliğin derinleşeceğini ve resesyondan daha kötü bir senaryoya hazır olmamız gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Dimon, bu felaket senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin %20 ila 30 olduğuna inanıyor. Jamie Dimon, yakın tarihli bir konferansta müşterilere önlerinde büyük bir belirsizlik ve risk olduğunu söyledi. Uzmanlara göre, Avrupa ve ABD başta olmak üzere ekonomiye ilişkin verilerden gelen sinyaller resesyon riskinin arttığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar bu riski ölçmek için önümüzdeki dönemde bazı kritik verileri dikkatle takip edecek.

Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırması, bu süreçte büyük rol oynuyor. Dimon’a göre, niceliksel sıkılaştırma ve makroekonomik görünüm, ABD ekonomisinde “durgunluktan daha kötü bir şeye” işaret ediyor. Durgunluk ekonomiyi yavaşlatarak, hisse senedi ve kripto para piyasalarını etkileyebilir. Dünya Bankası Başkanı David Malpass şunları söyledi:

Dünya ekonomisi yine tehlikede. Küresel ekonomi, aynı zamanda yüksek enflasyon ve yavaş büyüme ile karşı karşıyadır. Küresel bir durgunluk önlense bile, büyük arz artışları harekete geçirilmedikçe, stagflasyonun etkileri birkaç yıl devam edebilir.

Analist: Eylül, Bitcoin’e Yaramıyor

Piyasasın önde gelen analislerinden Neko, Bitcoin rallisinin devam etmesi için 21.750 dolar seviyesinin önemli olduğunu vurguladı. Piyasada Bleeding Crypto olrak bilinen analist ise Bitcoin fiyatının dört yıl üst üste her Eylül ayında düşüş yaşadığını savunuyor. Analist, BTC’nin Eylül ayında da ivme kaybedeceğine inanıyor. Bu, mevcut düşüş eğiliminin bitmeyebileceğini gösteriyor.

Bütün bu olumsuz tabloya rağmen, kripto para piyasasındaki iyimserlik devam ediyor. Bir yatırım yönetim şirketi olan Skybridge Capital, yakın zamanda Bitcoin fiyatının 300.000 dolara yükseleceğini açıkladı. Küresel varlık yönetimi firması Skybridge Capital’in kurucusu ve yönetici ortağı olan Anthony Scaramucci, Bitcoin ve Ethereum’a (ETH) yönelik iyimserliğini koruyor. Scaramucci, Bitcoin fiyatının önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde 300.000 dolara yükselebileceğine inanıyor. Kurucu, yatırımcıa lider kripto para biriminin uzun vadede 300.000 dolara ulaşacağını açıkladı ve şunları söyledi: