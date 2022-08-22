Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Dünya Bankası’nın Açıklaması Korku Saldı: Eylül’de Bitcoin’de Yaprak Dökümü Bekleniyor

Dünya Bankası’nın Açıklaması Korku Saldı: Eylül’de Bitcoin’de Yaprak Dökümü Bekleniyor

Kripto para piyasası tünelin ucundaki ışığı beklerken, Dünya Bankası'ndan gelen açıklama yine endişeye neden oldu. 
12:50
22 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası tünelin ucundaki ışığı beklerken, Dünya Bankası’ndan gelen açıklama yine endişeye neden oldu.

Dünya Bankası: Stagflasyonun Etkileri Birkaç Yıl Sürebilir

JP Morgan‘un CEO’su Jamie Dimon, ABD ekonomisindeki belirsizliğin derinleşeceğini ve resesyondan daha kötü bir senaryoya hazır olmamız gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Dimon, bu felaket senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin %20 ila 30 olduğuna inanıyor. Jamie Dimon, yakın tarihli bir konferansta müşterilere önlerinde büyük bir belirsizlik ve risk olduğunu söyledi. Uzmanlara göre, Avrupa ve ABD başta olmak üzere ekonomiye ilişkin verilerden gelen sinyaller resesyon riskinin arttığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar bu riski ölçmek için önümüzdeki dönemde bazı kritik verileri dikkatle takip edecek.

Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırması, bu süreçte büyük rol oynuyor. Dimon’a göre, niceliksel sıkılaştırma ve makroekonomik görünüm, ABD ekonomisinde “durgunluktan daha kötü bir şeye” işaret ediyor. Durgunluk ekonomiyi yavaşlatarak, hisse senedi ve kripto para piyasalarını etkileyebilir. Dünya Bankası Başkanı David Malpass şunları söyledi:

Dünya ekonomisi yine tehlikede. Küresel ekonomi, aynı zamanda yüksek enflasyon ve yavaş büyüme ile karşı karşıyadır. Küresel bir durgunluk önlense bile, büyük arz artışları harekete geçirilmedikçe, stagflasyonun etkileri birkaç yıl devam edebilir.

Analist: Eylül, Bitcoin’e Yaramıyor

Piyasasın önde gelen analislerinden Neko, Bitcoin rallisinin devam etmesi için 21.750 dolar seviyesinin önemli olduğunu vurguladı.  Piyasada  Bleeding Crypto olrak bilinen analist ise Bitcoin fiyatının dört yıl üst üste her Eylül ayında düşüş yaşadığını savunuyor. Analist, BTC’nin Eylül ayında da ivme kaybedeceğine inanıyor. Bu, mevcut düşüş eğiliminin bitmeyebileceğini gösteriyor.

Bütün bu olumsuz tabloya rağmen, kripto para piyasasındaki iyimserlik devam ediyor. Bir yatırım yönetim şirketi olan Skybridge Capital, yakın zamanda Bitcoin fiyatının 300.000 dolara yükseleceğini açıkladı. Küresel varlık yönetimi firması Skybridge Capital’in kurucusu ve yönetici ortağı olan Anthony Scaramucci, Bitcoin ve Ethereum’a (ETH) yönelik iyimserliğini koruyor. Scaramucci, Bitcoin fiyatının önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde 300.000 dolara yükselebileceğine inanıyor. Kurucu, yatırımcıa lider kripto para biriminin uzun vadede 300.000 dolara ulaşacağını açıkladı ve şunları söyledi:

Kaldıracın çoğunun bu sistemin tamamen dışında olduğuna inanıyoruz. Yani çok güçlü bir toparlanma görüyorsunuz. Yatırımcılara piyasadan çekilmemelerini, korkularıyla savaşmalarıni, sabırlı olmalarını ve uzun vadede hodl etmelerini tavsiye ediyorum.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İlgili Yazılar
Dev Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarından Ters Köşe: Herkes Satarken Onlar Tuttu
Dev Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarından Ters Köşe: Herkes Satarken Onlar Tuttu
Dev Borsanın Üst Düzey Yöneticisinden Bitcoin ve Altcoin’ler için “Bitmedi” Uyarısı
Dev Borsanın Üst Düzey Yöneticisinden Bitcoin ve Altcoin’ler için “Bitmedi” Uyarısı
Bitcoin Yatırımcıları Kadar Onlar da Zorda: Gelirleri Çakıldı
Bitcoin Yatırımcıları Kadar Onlar da Zorda: Gelirleri Çakıldı
Güney Koreli 7 Büyük Aracılık Şirketi Bitcoin ve Altcoin’ler için Harekete Geçti!
Güney Koreli 7 Büyük Aracılık Şirketi Bitcoin ve Altcoin’ler için Harekete Geçti!
Atıl Duran Bitcoin’in Değeri (BTC) Türkiye’nin 2022 GSYH’nı Yarıladı!
Atıl Duran Bitcoin’in Değeri (BTC) Türkiye’nin 2022 GSYH’nı Yarıladı!
IMF’den Endişe Yaratan Bitcoin Raporu: 10 Kat Arttı!
IMF’den Endişe Yaratan Bitcoin Raporu: 10 Kat Arttı!
Bitcoin’de (BTC) Flaş Gelişme: 12 Ayın En Yüksek Seviyesi!
Bitcoin’de (BTC) Flaş Gelişme: 12 Ayın En Yüksek Seviyesi!
Bloomberg’den Kritik Rapor: Yeni Haftada Bitcoin’i Neler Bekliyor?
Bloomberg’den Kritik Rapor: Yeni Haftada Bitcoin’i Neler Bekliyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!
NFT’ler Altın Çağına Giriş Yapıyor Mu? Araştırmacılar Ne Diyor?
Moonbirds, BAYC Gibi NFT Koleksiyonları Yatırımcılarını Niye Üzdü?
Ethereum Alan Adlarınında Gelecek Nasıl Şekilleniyor? İşte Detaylar!
Son Teknik Analizler
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Bir Süredir Piyasaları Sırtlayan Ethereum’da (ETH) Korkulan mı Olacak?
Temel ve Teknik Analiz Nedir?
Stop Loss (Koşullu Emir) ve Take Profit (Kar Al) Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022